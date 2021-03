Il secondo weekend del Festival Printemps Des Arts Di Monte-Carlo all’insegna di Liszt e di una prima esecuzione assoluta di Sebastian Rivas

Il secondo weekend apre sabato 20 marzo al Museo Oceanografico alle ore 14.30 con il recital pianistico di Beatrice Berrut dedicato alla produzione di Franz Liszt e in particolare alla vena più interiore, poetica e aperta alla modernità del compositore ungherese. A preludio del recital saranno eseguite alcune musiche di Gérard Pesson, compositore en residence di questa edizione del festival, affidate agli studenti della Scuola municipale di musica di Beausoleil.

Il pomeriggio musicale del Printemps des Arts prosegue al Tunnel Riva alle 16 con una prima esecuzione assoluta, “Snow on her lips…” per una performer, tre pupazzi, due musicisti, con oggetti elettronici e proiezioni di Sebastian Rivas. Di origine franco argentine (classe 1975), Rivas vanta un’esperienza internazionale che spazia dal jazz, al rock e all’improvvisazione.

La giornata di domenica 21 marzo prosegue con tre recital pianistici (11.30; 14.15; 16) all’Opéra Garnier, protagonista il prodigioso Bertrand Chamayou, impegnato in una singolare maratona lisztiana che riunisce l’integrale dei tre volumi degli “Anni di pellegrinaggio”, diari di viaggio delle fughe amorose in Svizzera e in Italia con la contessa Marie d’Agoult.

Sabato 20 marzo

14.30 – MUSEO OCEANOGRAFICO

RECITAL LISZT

Franz Liszt

La Lugubre Gondola II

Tre odi funebri, S. 112

Sulla tomba di Richard Wagner, S. 202

Csárdás macabre, S.224

Beatrice Berrut, pianoforte

16.00 – TUNNEL RIVA

Sebastian Rivas, Snow on her lips, prima esecuzione assoluta commissionata dal Printemps des Arts de Monte-Carlo, con il sostegno della Fondation Francis e Mica Salabert

Monodramma per una performer, due musicisti, oggetti elettronici e video.

Sebastian Rivas, composizione e concezione

Emma Terno, performer

Daniel Zea, video live e informatica musicale

Collectif Êkheía, ensemble strumentale

Bastien Roblot, chitarra elettrica e oggetti

Olivia Martin, percussioni

Géraldine Kosiak, sguardo esterno

Jean Cyrille Burdet, luci e scenografia

Domenica 21 marzo

11.30 – OPÉRA GARNIER

14.15 – OPÉRA GARNIER

16.00 – OPÉRA GARNIER

RECITAL LISZT

Années de Pèlerinage, Première Année : Suisse, S.160

Années de Pèlerinage, Deuxième Année : Italie, S. 161

Venezia e Napoli, S.162

Années de Pèlerinage, Troisième Année : Italie, S.163

Bertrand Chamayou, pianoforte

