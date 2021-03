Umberto Tozzi sabato in concerto allo 'Sporting' di Montecarlo: iniziativa a sostegno dei lavoratori dello spettacolo

Sabato in diretta streaming dallo "Sporting Montecarlo" (Salle des Etoiles), Umberto Tozzi si esibirà per la prima volta live con uno speciale concerto acustico. I biglietti per il concerto sono disponibili da oggi su www.umbertotozzi.com.

“Songs”, questo il nome dello show, sarà visibile sul sito ufficiale umbertotozzi.com e l’intero ricavato della serata sarà devoluto in favore dei musicisti, tecnici e staff dell’artista, che da più di un anno sono a casa senza lavoro.

"Sono felice di annunciare questo concerto perché spero mi dia l’opportunità di aiutare in maniera concreta i musicisti della mia band e tutto il mio staff tecnico – così Umberto Tozzi commenta lo speciale live. Sono ragazzi con famiglia e figli, sono con me da 20 anni, avevamo un tour mondiale che ovviamente è stato rimandato e come tutti coloro che lavorano nell’ambito artistico sono stati penalizzati da questa pandemia. Questo concerto è per loro".