Ligue 1: a Nizza è derby col Marsiglia, il Monaco impegnato a Saint Etienne

La clamorosa sconfitta che il Nantes, terz’ultimo in classifica, ha inflitto al Parco dei Principi al Paris Saint Germain consente al Lille di rafforzare la propria posizione di leader in classifica, con tre punti di vantaggio sulla coppia formata dal Lione e, appunto, dal PSG. A sette punti dalla vetta il Monaco: sono queste le quattro squadre che si giocheranno i tre posti della Champions (e i soldi che assicura l’ammissione alla massima competizione continentale per club) e quello “sicuro” di Europa League.

Il resto è pressoché aleatorio: occorrerà conoscere i risultati delle due coppe nazionali per sapere se vi saranno altre formazioni ammesse all’Europa League e chi esordirà nella “nuova” terza coppa continentale la Conference Ligue.

Sono molte le squadre a “sognare” ancora un posto in Europa, innanzi tutto Lens e Marsiglia oltre a Metz, Rennes e Montpellier.

Formazioni che stanno disputando un torneo notevole (come il Lens) o grandi deluse (come il Marsiglia e il Rennes).

Insomma gli ingredienti ci sono tutti perché le ultime 9 giornate di campionato possano rivelarsi interessanti ed anche ricche di sorprese.

In coda alla classifica, dato ormai per perso il Digione, la situazione si fa difficile per Nimes, Nantes e Lorient impegnati per evitare il penultimo posto (retrocessione diretta) ed il terz’ultimo (spareggio con la terza di Ligue 2).

Qualche batticuore lo possono ancora provare le formazioni che precedono il quartetto degli ultimi, anche se distanziate da uno scalino di notevoli proporzioni. Saint Etienne, Strasburgo, Brest, Reims, Nizza e Bordeaux proprio tranquille non sono anche se “quota 38 punti” (ritenuta sicura) è alla loro portata, soprattutto per Nizza e Bordeaux che sono a 2 soli punti.

Nella classifica cannonieri, dopo 29 giornate, quattro atleti occupano i primi tre posti:

Mbappe (Paris Saint Germain): 18 reti, 5 su rigore su 1792 minuti giocati

Depay (Lione): 14 reti, 7 su rigore su 2251 minuti giocati

Volland (Monaco): 13 reti, 0 su rigore su 2071 minuti giocati

Ben Yedder (Monaco): 13 reti, 7 su rigore su 2040 minuti giocati.

Re degli assist, Depay del Lione che, con i suoi 9 passaggi decisivi (oltre alle 14 reti), si dimostra di gran lunga il giocatore più completo del torneo.

Ieri sera si é disputata Paris saint Germain - Lille, valida per la Coppa di Francia: i parigini hanno nettamente vinto e passano il turno.

La prossima giornata, la trentesima, inizierà domani, venerdì 19 marzo con un incontro non semplice per entrambe le formazioni: Saint Etienne – Monaco, un testacoda estremamente importante per tutte e due le formazioni.

Sabato 20 marzo vivrà sull’ennesimo derby del Mediterraneo: due grandi deluse a confronto all’Allianz Riviera dove ad affrontare il Nizza giungerà il Marsiglia alla sua seconda vittoria consecutiva in campionato. Una gara che in tempi normali avrebbe registrato il tutto esaurito (e qualche problema prima e durante l’incontro) e che ora, invece, si giocherà tristemente a porte chiuse.

L’arrivo della primavera, domenica 21 marzo , coinciderà con un incontro di grande interesse e dalla “tripla” d’obbligo: Lione – Paris Saint Germain.

Il Lille, da parte sua, se la vedrà con il Nimes e il Montpellier riceverà il Bordeaux.

Incontro al “calor bianco” quelli tra Nantes e Lorient dove si lotterà per la sopravvivenza in Ligue 1.

Interessante anche la gara che opporrà lo Strasburgo al Lens, mentre completano il tabellino Brest – Angers e Digione – Reims.

