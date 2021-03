La nuova Toyota Yaris è stata nominata Auto dell’anno 2021

Selezionata da una giuria di 59 giornalisti del settore automotive provenienti da tutta Europa, la quarta generazione di Yaris riceve il premio 21 anni dopo il primo riconoscimento ricevuto nel 2000 dall’innovativa Yaris di prima generazione.

“Più versatile che mai – ci ha spiegato Giancarlo Laura, responsabile della Concessionaria GT Motor ad Arma di Taggia - la Nuova Yaris combina la tecnologia ibrida più evoluta della gamma Toyota ad un veicolo scattante e in cerca di azione. La Yaris è dotata di una nuova batteria a ioni di Litio con un motore elettrico che sviluppa una forza di 116 cv con elevati livelli di coppia e potenza ed un'accelerazione fluida lineare. Yaris riconosciuta da sempre come bestseller del mercato europeo, ancora una volta è in vetta alle classifiche di vendita ed in assoluto l'ibrido più venduto. C'è da sottolineare il fatto che la macchina beneficia nella regione Liguria di cinque anni di esenzione bollo, in determinati comuni non paga nei parcheggi dalle strisce blu, ma soprattutto Toyota garantisce 10 anni su ogni componente meccanico ed elettrico della vettura. Infine, questo ibrido spinge ancora più avanti la frontiera della sicurezza attiva, con il sistema Toyota Safety Sense, garantendo i più alti livelli di sempre”.

Venite a scoprire e testare su strada la Nuova Yaris Hybrid fin nei minimi dettagli presso la Concessionaria GT Motor in Via Periane SNC, vicino all'uscita del casello autostradale ad Arma di Taggia.

