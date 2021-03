Oggi in Francia è un “non giorno”

Oggi è il 19 marzo ed è un “non giorno” per chi vive fuori dell’Italia. In effetti è anche un “non giorno” per chi vive in Italia, un giorno da trascorrere, per la maggior parte, in casa.



Oggi, in Francia, non si celebra la festa del papà, che, qui, ricorrerà prossimo 20 giugno.



E’ San Giuseppe, ma, oltre confine, gli onomastici lasciano il tempo che trovano e nessuno “se li fila”.



Alcune scuole sono chiuse, per una ragione grave e drammatica, un tempo, i ragazzini, in Italia, il 19 marzo, stavano a casa e questo era il giorno consacrato alla Milano – Sanremo e alla prima gita fuori porta possibilmente al mare. Anche oggi stanno a casa, ma il “padre putativo” di Gesù proprio non c’entra e nemmeno la corsa ciclistica.



La “classicissima d’apertura”, come un tempo la chiamavano, quest’anno si correrà il 20 marzo...con buona pace di San Giuseppe.



Infine nelle pasticcerie e nelle panetterie non è possibile comperare il “tronchetto di San Giuseppe”, che in Francia non usa e che è acquistato in grande quantità, nelle sue diverse versioni, nel periodo natalizio e si chiama Bûche de Noël.



Insomma, per chi è papà e si chiama Beppe (Giuseppe), segue il ciclismo e ama il “tronchetto” fin da quando era bambino e gli piace percorrere chilometri e chilometri a piedi, oggi, come giornata, sarebbe un disastro. A dire il vero la giornata sarebbe un disastro comunque…



Ma esiste una frase, qui a Nizza, che rappresenta anche una filosofia di vita: “M'en bati, Sieu Nissart”, appunto… “me ne…” e gli auguri per la festa del papà e per San Giuseppe li faccio ugualmente e, magari, spero anche di riceverne.