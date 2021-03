MacBook Ricondizionati, oggi acquistabili anche a rate da Smart Generation

Negli ultimi anni a questa parte, acquistare un nuovo dispositivo tecnologico caratterizzato da innumerevoli funzionalità può comportare una spesa non propriamente sostenibile per molte persone, soprattutto quando l’intento è quello di comprare un computer di ultima generazione con tutte le funzionalità.

Tuttavia, ad ogni problema sussiste una soluzione: c’è chi prende come punto di riferimento per i propri acquisti il mercato dell’usato, e chi invece opta per dei prodotti rigenerati.

Soprattutto per quanto riguarda i dispositivi della grande azienda statunitense, Apple, il mercato dei MacBook ricondizionati è particolarmente fiorente.

I MacBook ricondizionati rappresentano un’ottima soluzione per disporre di un articolo con ottime funzionalità ad un prezzo molto vantaggioso.

Inoltre, possono essere acquistati facilmente on line dal momento che sono disponibili sul sito smartgeneration.it , noto portale sul quale poter trovare i migliori MacBook ricondizionati Apple, riportati in vita grazie alla passione del team per la tecnologia e il rispetto dell’ambiente dal momento che spesso si tratta di prodotti nuovi che presentano problemi facilmente risolvibili, ma che si preferisce gettare piuttosto che riparare.

A questo punto risulta naturale chiedersi cosa sia un MacBook ricondizionato e quali sono i benefici che si possono trarre scegliendo un articolo del genere.

Proviamo a fare un po’ di chiarimenti attraverso questo utile post.

MacBook ricondizionati cosa sono

Per MacBook ricondizionati si intendono dei dispositivi che dopo essere stati ripristinati nuovamente da qualsiasi forma di malfunzionamento o un problema di tipo estetico riscontrato dagli utenti, vengono nuovamente introdotti sul mercato ma ad un prezzo inferiore rispetto ad un device nuovo.

Che differenza c'è tra un computer rigenerato e uno usato

Molti possono pensare che, un computer rigenerato equivale ad un device usato.

In realtà c’è una sostanziale differenza tra i due, perché la prima tipologia riguarda dispositivi nuovi che, per qualsiasi difetto (tecnico o estetico) vengono spediti in determinate aziende che si occupano di tale settore, e dopo una serie di test tecnici eseguiti, le parti mancanti vengono sostituite per poi rimettere gli apparecchi nuovamente in vendita ad un prezzo più basso, mentre se si decide di optare per un computer usato si rischia di ritrovarsi con un apparecchio mal funzionante o usurato dal punto di vista estetico solo per risparmiare qualcosina in più rispetto al device rigenerato.

Ci sono molte altre differenze che bisogna menzionare in modo tale da comprendere bene perché è molto importante puntare su un dispositivo rigenerato: la garanzia, ad esempio, è un altro fattore da non sottovalutare.

Acquistando un MacBook rigenerato si ha la garanzia di aver comprato un prodotto efficiente e l’utente disporrà di una garanzia di almeno 12 mesi, cosa impensabile con un articolo usato.

Alla luce di quanto detto si può evincere come i MacBook ricondizionati possano apportare benefici non di poco conto.

Dove acquistare MacBook ricondizionati

Come abbiamo affermato prima, per chi è in cerca di MacBook ricondizionati ad ottimi prezzi può trovarli sul sito di Smart Generation.

I vantaggi che si possono trarre sono innumerevoli, tra i più importanti vi sono:

assistenza tecnica per 12 mesi;

velocità nella consegna;

trasparenza per quanto riguarda le condizioni del device;

risparmio economico garantito, si può arrivare fino al 70% rispetto ai prezzi di listino;

possibilità di recedere dall’acquisto entro 14 giorni dalla ricezione dell’articolo.

Oltretutto se il device che si desidera non è in linea con il budget a disposizione, l’azienda mette il cliente in condizione di poter pagare a rate, così si potrà disporre dell’apparecchio desiderato senza dover rinunciarci per questioni economiche.

Il mercato al giorno d’oggi è pieno di proposte che offrono device rigenerati.

Tuttavia, non tutte le aziende sono altamente affidabili al 100%.

L’azienda Smart Generation offre non solo i migliori articoli mantenendone elevata la qualità nonché inalterate le funzionalità, ma d’altro canto è possibile addirittura richiedere il pagamento alla consegna.

Moltissimi sono gli articoli disponibili a catalogo, basta saper prediligere quello che potrebbe fare al caso vostro per soddisfare appieno ogni forma di esigenza e aspettativa.