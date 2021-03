L'Épicerie d'art de Gaspard, quando l’arte si sublima (Foto)

L'Épicerie d'art de Gaspard, editore d’arte, propone una miscellanea di oggetti artistici, di pitture e di sculture alla Galerie des Dominicains, in rue St François de Paul 9 a Nizza.

Un’esposizione che è un’antologia ed una miscellanea di oggetti, di stili, di colori con un minimo comune denominatore, il buon gusto e l’intelligenza dell’oggetto proposto in grado di adattarsi in ogni, luogo per la sua semplicità e per la capacità di creare un rapporto immediato con gli lo osserva.

Le fotografie della mostra sono di Ghjuvan Pasquale.

La Galerie des Dominicains, che si trova nel Vieux Nice, rappresenta un luogo emblematico per la cultura contemporanea nizzarda.

La mostra è ancora aperta per pochi giorni, ma merita di essere visitata.