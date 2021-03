L’International University of Monaco riceve l’accreditamento AACSB, integrando il ristretto gruppo delle migliori business school al mondo

Fondata nel 1916, l’AACSB ( Association to Advance Collegiate Schools of Business) è l’organismo di accreditamento di più lunga tradizione al mondo per le business school.



Garanzia di eccellenza, AACSB premia le business school in base alla loro qualità della formazione nel settore del management. Durante il processo di accreditamento sono attentamente valutate molte aree all'interno delle scuole candidate: l’insegnamento sicuramente, ma anche ricerca, creazione e

implementazione dei diversi programmi, nonché la qualità dell'apprendimento degli studenti.



È nel 2014 che l’International University of Monaco si è attivata per accedere al prezioso riconoscimento. Già riconosciuta dal Dipartimento dell’Educazione Nazionale monegasco e accreditata dall'AMBA (Association of Masters of Business Administration) per il suo programma MBA, l’università desiderava infatti acquisire un riconoscimento internazionale per l'intera struttura,

presentando domanda al prestigioso ente di accreditamento.

È nel corso della scorsa settimana che il board di AACSB International ha pronunciato il suo verdetto: dopo 6 anni di lavoro e di continui progressi, l’IUM ha quindi ottenuto questo riconoscimento che le consente di posizionarsi tra le 890 scuole (ovvero circa il 5% delle business school riconosciute a livello internazionale), che sono le più rinomate in assoluto. Solo 130 scuole sono accreditate in Europa, di cui solo 1 in Italia.



Sono molti i passaggi intermedi compiuti negli ultimi anni da IUM. Si tratta quindi di un risultato importante per l'istituzione monegasca, come sottolineato dal suo Direttore Generale e Rettore, Jean-Philippe Muller: “Lo staff dell’International University of Monaco è molto orgoglioso di aver ricevuto l'accreditamento AACSB. Il processo di candidatura, lungo diversi anni, ci ha permesso di progredire e di impegnarci ad un nuovo livello. Forte di questo prestigioso riconoscimento riguardo alla sua qualità, IUM continuerà con dinamismo il suo sviluppo internazionale, al servizio degli studenti, del territorio eccezionale in cui opera e di tutti i suoi partner".



L'accreditamento porta quindi l'IUM in una nuova dimensione e non c'è dubbio che l’istituzione universitaria non si tirerà mai indietro di fronte alle nuove sfide che saranno utili per servire al meglio i suoi studenti giunti da tutto il mondo e per contribuire alla risonanza internazionale del Principato.