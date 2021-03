Benessere e CBD, come il cannabidiolo aiuta corpo e mente

Appartenente alla famiglia delle Cannabaceae, la canapa è ricca di sostanze chimiche. Quelle presenti in maggiore concentrazione sono il THC (tetraidrocannabinolo) e il CBD (cannabidiolo). Il primo è legato agli effetti psicoattivi. Il secondo, meno noto, è responsabile della maggior parte degli effetti benefici della canapa sull’organismo, molti dei quali sfruttati in campo medico.

Il CBD è un cannabinoide non psicoattivo, che interagisce con specifici recettori delle cellule del sistema immunitario e del sistema nervoso centrale. Le sue numerose qualità, associate all’assenza di assuefazione, hanno suscitato interesse nella comunità scientifica, con vari studi su effetti ed applicazioni. Viene usato per il trattamento di diversi disturbi, tra cui ansia, psicosi ed epilessia.

Si dimostra efficace nelle patologie che inducono convulsioni, tanto da essere spesso preferito ai tradizionali farmaci antiepilettici. In particolare la sua azione anticonvulsivante lo rende un ottimo alleato nelle terapie per l’epilessia infantile. Si rivela molto utile anche nella cura del disturbo post-traumatico e di quello ossessivo-compulsivo, nonché come rimedio per ansia e stress.

Grazie all’azione analgesica, il cannabinoide riduce velocemente il senso di nausea. I prodotti a base di CBD sono infatti usati con successo come supporto sia nelle terapie antitumorali che dell’HIV. Riducendo infiammazioni e tensioni, il cannabidiolo è inoltre utile per alleviare le sintomatologie dolorose legate a varie patologie. Le sue proprietà antinfiammatorie contrastano la psoriasi, l’acne e altri disturbi della pelle.

Completamente legale in Italia, come del resto in quasi tutti i Paesi europei, il CBD non richiede ricetta medica e non ha particolari effetti collaterali, ma può dare sonnolenza. In ogni caso non va considerato come un’alternativa ai farmaci e prima di assumerlo come integratore è consigliabile consultare il medico.

Sono molti i prodotti a base di CBD reperibili sul mercato italiano e acquistabili anche online. È essenziale quindi seguire una rigorosa fase di selezione. In generale, comunque, i vegetali impiegati per l’estrazione del CBD fanno riferimento alle varietà di cannabis afferenti al registro comunitario europeo. Sono inoltre condotte verifiche sulle qualità dei cannabinoidi.

