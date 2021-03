Vela: Giovanni Soldini migliora di 2 minuti il ​​record tra Monaco e Porto Cervo

Dopo un primo tentativo lo scorso fine settimana, nella notte tra il 13 e il 14 marzo, in condizioni meteo difficili, che avevano provocato a poche miglia dalla linea di partenza un danno al timone costringendoli a rinunciare, Giovanni Soldini e il suo equipaggio sono rientrati domenica 21 marzo nella baia monegasca.

Partendo da Monaco alle 01:18, il trimarano ha approfittato di una buona corrente da nord-est per prendere la rotta per la Corsica: “Alla partenza stavamo navigando molto veloci con 25/30 nodi di vento da nord-est, arrivando fino a 38 nodi di velocità, poi il vento si è placato prima delle Bocche di Bonifacio per alcune ore. Per fortuna il vento si è alzato ancora di più e abbiamo iniziato ad accelerare attraverso lo stretto. "



Tagliato il traguardo il 21 marzo alle 9:09, il Multi70 Maserati batte il record per i multiscafi in 7 ore, 50 minuti e 44 secondi, dopo aver percorso 195 miglia ad una velocità media di 24,71 nodi.

Organizzato su iniziativa di Wally (gruppo Ferretti), in collaborazione con lo Yacht Club de Monaco e lo Yacht Club Costa Smeralda, questo record è ora in attesa di convalida da parte del World Sailing Speed ​​Racing Council (autorità internazionale per la convalida dei record di vela ).

“È stato davvero fantastico, abbiamo tagliato il traguardo navigando a 35 nodi! Sapevamo che sarebbe stata una impresa rischiosa a causa del vento leggero vicino alla Corsica, ma volevamo comunque fare un tentativo e abbiamo fatto del nostro meglio, spingendo al massimo il nostro Multi 70, e lo abbiamo fatto: siamo tutti molto contenti, e esausto! "

Il Maserati Multi70 è stato varato a fine febbraio, dopo quasi quattro mesi in cantiere. Nei prossimi giorni la squadra italiana si recherà in Inghilterra, nel tentativo di battere nuovi record.