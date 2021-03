Cannes, Rue du Maréchal Foch diviene semi pedonale

Rue du Maréchal Foch a Cannes è stata sottoposta ad un radicale lifting così da accrescere la l’attrattiva del centro città.

La strada è diventata semi-pedonale, ristrutturata e messa in sicurezza in linea con gli interventi di riqualificazione già effettuati nel Carré d'Or, in Rue des Serbes e vicino alla stazione ferroviaria.

L’intervento é costato quasi 780 mila euro: la ristrutturazione di Rue du Maréchal Foch è la prima tappa del progetto di ammodernamento del settore Hoche che proseguirà con la ristrutturazione e l'abbellimento delle strade pedonali Hélène Vagliano, des Frères Casanova e 24 août.

La “semi pedonale” Rue Maréchal Foch è un percorso strategico nel centro della città, collega assi di traffico importanti quali Rue d'Antibes e Rue Jean Jaurès e si trova in una zona con un'alta concentrazione di negozi.

Così si è espresso il sindaco di Cannes, David Lisnard: “Lo sviluppo di spazi pubblici che siano belli, pratici, sicuri, puliti e accessibili a tutti è essenziale per la qualità della vita dei residenti e l'attrattiva dei negozi.

In linea con i miglioramenti apportati nell’area intorno alla stazione ferroviaria o al Carré d´Or, questo intervento, svolto in concertazione con i residenti, assicura un'atmosfera elegante e piacevole al quartiere".