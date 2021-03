Compost gratis per i residenti: la bella idea di Menton, Roquebrune-Cap-Martin, Sospel, La Turbie, Breil-sur-Roya e Tende

Come ogni anno con l'arrivo della bella stagione, la Comunità della Costa Azzurra organizza la sua tradizionale distribuzione gratuita di compost.

L'operazione, sempre molto attesa, si svolgerà venerdì 26 e sabato 27 marzo nei centri di riciclaggio di Menton, Roquebrune-Cap-Martin, Sospel, La Turbie, Breil-sur-Roya e Tende. Proseguirà presso il centro di riciclaggio di Mentone domenica mattina 28 marzo.

Nei limiti delle scorte disponibili, verranno offerti 2 sacchi da 20 litri ai soli presenti, dietro presentazione di documento di identità e attestato di domicilio in uno dei 15 comuni del territorio risalenti a meno di 3 anni. Questa distribuzione (gratuita) è etichettata Tous au Compost e fa parte della Settimana nazionale del compostaggio locale dal 27 marzo al 10 aprile 2021.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Dipartimento per lo smaltimento dei rifiuti della Comunità della Costa Azzurra per telefono al numero 04 92 41 80 30 o environment@carf.fr