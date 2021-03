"Ritratti incrociati", la facciata di una scuola di Nizza simbolo della lotta contro le discriminazioni razziali

Una serie di visi, composti come in un puzzle, abbelliscono la facciata di una scuola nizzarda.

E’ il frutto di un progetto educativo e culturale, denominato "Portraits croisés”, nato da una collaborazione tra la Città di Nizza, le scuole Ronchèse e Chalet des Roses e l'artista e fotografo Simon Couvin.

Nel 2017, nell'ambito del dialogo degli artisti con la cittadinanza, Simon Couvin iniziò un rapporto con gli studenti della scuola Ronchèse, diretta da Marie Grimaldi.

Li rese consapevoli della pratica fotografica, spingendoli a cambiare gli occhi al momento delle riprese. Durante queste azioni educative, artistiche e civiche, gli scolari hanno creato una serie di foto-ritratti.



Ogni studente ha realizzato il ritratto di un compagno di classe e viceversa.

Nel montaggio, gli studenti hanno mescolato bocca, occhi, fronte, mento, dando così vita a nuovi volti.

Queste foto parlano di altro, di diversità, di fraternità, ci interrogano su come sappiamo guardarci.



La sguardo diventa una consapevolezza . C'è dibattito e scambio. In questi ritratti, l'essere umano è multiplo, ma universale. La mostra è servita in particolare come supporto per un grande evento organizzato da "Alpes-Maritimes Fraternité" come forte simbolo del vivere insieme.



Per trasmettere e condividere questi valori umani con il maggior numero possibile di persone, la città di Nizza ha fatto rivivere questi ritratti e offrendoli in modo permanente allo sguardo delle persone.



Da oggi, la facciata della scuola Ronchèse che si trova in Rue Spitalieri, a Nizza, poco distante da Nicétoile, propone questi ritratti pieni di gioia e umanità, quale segnale anche della Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale.