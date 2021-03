Sabato e domenica musiche di Berg, Webern, Schoenberg e una prima assoluta al Printemps des Arts

La musica dal vivo con la presenza di pubblico è possibile al Printemps des Arts di Monte-Carlo. Il festival monegasco, che registra una presenza notevole di pubblico distanziato e munito di mascherine, prosegue nel prossimo weekend di sabato 27 e domenica 28 marzo con una prima assoluta e un omaggio alla Scuola di Vienna nella declinazione della musica orchestrale e da camera.

Il concerto di sabato al Grimaldi Forum (ore 15.00) è consacrato alle musiche di Berg e Schönberg. Tedi Papavrami, straordinario violinista albanese di fama internazionale, è l’interprete ideale del “Concerto per violino” di Alban Berg, opera commovente e profonda che il compositore austriaco scrisse in memoria di una giovane amica prematuramente scomparsa, cui fa eco l’emozione straziante di “Pelléas et Mélisande” (1905) di Schönberg. L’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo diretta da Kazuki Yamada accompagnerà il solista Papavrami.

L’omaggio alla scuola di Vienna in programma per domenica al Museo Oceanografico (ore 14.30) sarà incentrato sui quartetti di Webern e Schönberg, preceduti da una prima esecuzione assoluta commissionata dal Printemps des arts a Frédéric Durieux dal titolo “Diario Ellittico” sempre nella forma del quartetto. Protagonista il Quartetto Tana che da anni consacra il proprio lavoro alla creazione contemporanea.

Alle 16 alla Salle Empire dell’Hôtel de Paris il Quatuor Zemlinsky interpreterà un programma tutto dedicato a Schönberg. Apre il concerto pomeridiano la “Notte trasfigurata” per sestetto d’archi, prima opera di rilievo del compositore austriaco in cui si esibiranno anche Michal Kaňka al violoncello e Josef Klusoñ alla viola. Segue il Quartetto n. 2 con soprano, partitura poetica e acrobatica che obbliga la voce, in questo caso di Anna Maria Pammer, ad intonare note acute e rare.

Venerdì 26 marzo alle 19.00 sarà possibile seguire un incontro on line tra il compositore Frédéric Durieux e il musicologo e il musicologo David Christoffel attraverso il sito del festival (printempsdesarts.mc).

Sabato 27 marzo

15.00 – GRIMALDI FORUM

SCUOLA DI VIENNA

Alban Berg

Concerto per violino «In memoria di un angelo»

Arnold Schönberg

Pelléas et Mélisande, op. 5

Tedi Papavrami, violino

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

Kazuki Yamada, direzione

Domenica 28 marzo

14.30 – MUSEO OCEANOGRAFICO

SCUOLA DI VIENNA e CREAZIONE

Frédéric Durieux

Diario Ellittico, prima esecuzione assoluta

commissione del ProQuartet e del Printemps des Arts de Monte-Carlo



Anton Webern

Cinque pezzi per quartetto d’archi op. 5



Arnold Schönberg

Quartetto a corde in re maggiore

Quartetto Tana

16.00 – SALLE EMPIRE, HOTEL DE PARIS

SCUOLA DI VIENNA

Arnold Schönberg

Notte trasfigurata, op. 4 per sestetto d’archi

Quartetto d’archi n. 2 in fa diesis minore op. 10 (con soprano)

Quatuor Zemlinsky

Anna Maria Pammer, soprano

Michal Kaňka, violoncello

Josef Klusoñ, viola

Modalità di prenotazione e di acquisto dei biglietti:

Il prezzo dei biglietti è di 15 euro (ad eccezione di quello di sabato i cui prezzi variano da 26 a 35 euro); biglietti di 10 euro per giovani fino ai 25 anni, entrata gratuita per i bambini fino ai 12 anni. Per gruppi biglietti ridotti.

FESTIVAL PRINTEMPS DES ARTS DE MONTE-CARLO

12 avenue d’Ostende MC 98000 Monaco, tel +377 97983290 ; info@printempsdesarts.mc; https://www.printempsdesarts.mc/