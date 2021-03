Ma Cannes è in Europa al pari di Cuneo, Imperia o Asti?

Oggi la Città di Cannes ha avviato il programma di vaccinazione per i residenti di età superiore ai 50 anni : contemporaneamente viene avviato un nuovo sistema semplice e veloce per fissare gli appuntamenti.

Cosa fare per potersi vaccinare se si ha un’età superiore a 50 anni?

Compilare il modulo di preiscrizione disponibile sul sito web del Comune www.cannes.com ;

; Annotare il numero assegnato alla fine della registrazione;

Chiamare il centralino del Comune di Cannes (04 97 06 40 00) indicando il numero di registrazione per fissare immediatamente la data dell'appuntamento.



Fino alla fine di aprile, sono disponibili 5.000 posti per una prima iniezione di vaccini Pfizer o Moderna.



Stato della campagna di vaccinazione a Cannes



Nei due centri comunali di vaccinazione (Palais des Festivals et des Congrès e Palais des Victoires a Cannes-La Bocca) :

Sono stati vaccinati 500 operatori sanitari;

Sono stati vaccinati 9.000 residenti di età pari o superiore a 75 anni;

Tutte le persone di età compresa tra 65 e 74 anni pre-registrate sulla piattaforma comunale hanno usufruito di un primo appuntamento e la vaccinazione è in corso;

Il 25 marzo inizia la programmazione degli appuntamenti per le vaccinazioni per la fascia di età che va da 50 a 65 anni;



Dal 9 gennaio sono state eseguite 15.481 vaccinazioni in totale e altre 15.026 dosi di vaccini sono ora “promesse” dall'Agenzia sanitaria regionale per i due centri di vaccinazione per le prossime cinque settimane (fino alla fine di aprile), il che corrisponde a un raddoppio della dotazione di vaccini assegnata al territorio.



Case di cura e di riposo pubbliche e private :

Il 97% degli ospiti delle strutture pubbliche è stato vaccinato;

Il 90% degli ospiti è stato vaccinato nelle strutture private;

In confronto, la media nazionale è del 71%.



Quali strati di popolazione possono essere ammessi alla vaccinazione?

Al di là dei criteri di età che prevedono ora gli ultra cinquantenni:

Tutto il personale infermieristico e gli operatori sanitari;

Persone con disabilità, indipendentemente dalla loro età e dal luogo in cui vivono (casa o istituzioni ospitanti); Persone di età superiore ai 18 anni con una patologia ad alto rischio (cancro, malattie ematologiche, renali, da trapianto, patologie multiple, trisomia 21)

Donne incinte o che allattano (caso per caso);

Residenti di età pari o superiore a 60 anni ospiti di strutture di accoglienza per lavoratori migranti (FTM).