"Ombres d'hommes”, l’esistenza scrutata dagli occhi di artisti che sanno parlare al cuore

Due artisti che disegnano l'uomo, quello che conoscevano, quello che hanno perso all'ombra della memoria e dell'incubo, alla luce della loro attesa e che cercano nella loro dolorosa storia le tracce di coloro che hanno lasciato.

La mostra che propongono alla Galerie Depardieu di Nizza è intitolata: “Ombres d'hommes”.

Najah Albukai è un artista sopravvissuto che ha lasciato i suoi compagni di cella nell'inferno delle prigioni siriane.

Attraverso il suo lavoro, testimonia incessantemente di riportare alla luce della conoscenza la carne umana dimenticata nel Medio Oriente.

A poco a poco riesce a dare un po' di colore ai corpi che hanno annerito per tanto tempo i suoi quaderni.

Dipinge per non piangere, per estrarre ricordi dalla sua memoria, per rendere loro un tributo finale e ridare un volto: espressioni che risaltano in corpi smagriti alla ricerca della speranza.

Alireza Shojaian è iraniano, è stato cacciato per le sue inclinazioni sessuali.

Dipinge l'uomo vita reale, tanti dettagli come per svelare quanto non viene detto.

Il disegno è puro, inquietante, di un realismo teatrale, quasi imbarazzante.

Corpi, nudi, spigolosi, barbuti, pelosi, questi corpi offerti sembrano essere i suoi ogni volta.

La mostra “Ombres d'hommes” di NAJAH ALBUKAI / ALIREZA SHOJAIAN è in programma fino al 3 aprile, con entrata gratuita, alla Galerie Depardieu Rue du docteur Guidoni a Nizza.