Domenica delle Palme: torna, dopo un anno, la tradizione dei “rameaux” (Foto)

La Costa Azzurra si appresta a tornare a vivere la Domenica delle Palme, sia pure tra mille precauzioni e con l’attenzione che la situazione pandemica impone.

Ma cosa sono i rameaux?

Si tratta di rami di palma intrecciati che, di norma, vengono esposti davanti alle Chiese dove possono essere acquistati.



Una tradizione che giunge dalla vicina Liguria: s'intrecciano i rami delle palme creando vere e proprie opera d’arte.

Particolarità Nizzarda, ora caduta in disuso, era quella della distribuzione, da parte del parroco, dei rami di palma, prima della Messa, alle donne presenti in Chiesa.

Le stesse, durante la funzione, le intrecciavano per poi offrirle al termine della cerimonia.

Ora i rameaux vengono esposti davanti ai luoghi di culto: molti sono veramente belli.

Normalmente la predisposizione dei rameaux inizia già il sabato, anche per consentire alle persone di acquistarli e poi di portarli alla funzione della sera o della domenica delle Palme per la benedizione e la conservazione in casa.



Al fondo di questo articolo una rassegna fotografica dei “rameaux” degli scorsi anni.