Settimana Santa, la Diocesi di Nizza impartisce le direttive alle parrocchie per rispettare le norme sul coprifuoco

Tempo di Pasqua, tempo di Covid: la Diocesi di Nizza ha “dettato le regole” a tutte le parrocchie per quanto riguarda i riti della Settimana Santa che si dovranno confrontare con le misure di coprifuoco e con i distanziamenti personali e le altre regole imposte dalla pandemia.

Per il secondo anno consecutivo i riti pasquali subiscono modifiche anche sensibili, sia pure non come lo scorso anno, quando il coprifuoco era ferreo e tutte le celebrazioni avvennero tramite la rete internet.

Queste le indicazioni per la Settimana Santa



Lunedì santo

La Messa del crisma (che riunisce tutti i sacerdoti attorno al vescovo) si svolgerà presso la cattedrale di Sainte Réparate alle ore 16 per rispettare il coprifuoco e consentire ai partecipanti di poter rientrare in orario.



Giovedì e venerdì santo

Le cerimonie saranno anticipate. Gli orari dipendono dalle parrocchie. L'obiettivo è permettere ai fedeli di rientrare prima del coprifuoco.



Veglia pasquale

Questa è la grande celebrazione della Pasqua, che di solito si svolge il Sabato Santo dopo il tramonto. A causa del coprifuoco, non si terrà la sera. Le parrocchie possono celebrare la veglia domenica mattina dalle 6 e prima del sorgere del sole.

Durante queste celebrazioni i catecumeni (adulti che si stanno preparando da diversi mesi

Battesimo) saranno battezzati. Quest'anno saranno 56 nella Diocesi.



Pasqua

Le celebrazioni si svolgeranno negli orari consueti (escluse le messe serali, che verranno anticipate) secondo il calendario stabilito da ciascuna parrocchia.