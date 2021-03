Celebrazioni tutto quest’anno per ricordare Antoine de Saint-Exupéry, l’autore del “Piccolo principe”

A Nizza nel 2021 saranno organizzati momenti commemorativi legati alla celebrazione del 75° anniversario della pubblicazione del libro "Il Piccolo Principe".

Il 2021 coincide anche col 90° anniversario della prima edizione edita da Gallimard del romanzo "Vol de Nuit" scritto in parte a Nizza, nella villa" El Mirador", dove Antoine de Saint-Exupéry ha vissuto con la moglie Consuelo dopo la loro matrimonio avvenuto in municipio di Nizza il 22 aprile 1931.



Consuelo scriverà nelle sue Memorie: "Ci siamo trasferiti a casa mia a Nizza, a Cimiez. Per me - per entrambi credo - i giorni più belli e folli della nostra vita ...".

Antoine de Saint Exupéry (1900-1944) è stato scrittore, pilota, inventore, giornalista, regista.



Il 2021 è anche il 75° anniversario della pubblicazione de Il piccolo principe (Gallimard, Francia - 1946).

La città di Nizza e la Fondazione giovanile Antoine de Saint-Exupéry organizzeranno un programma di eventi commemorativi spalmato su tutto quest’anno.



Una giornata sarà organizzata nei giardini della Roseraie a Cimiez in occasione dell'operazione "Rendez-vous aux Jardins" o della Giornata Internazionale del Piccolo Principe del 29 giugno sul tema dell'ecologia.



Una delle sale del municipio ove si celebrano i matrimoni sarà ribattezzata "Antoine et Consuelo de Saint-Exupéry" alla presenza del Vicepresidente di El Salvador, Felix Ulloa.

Una data da segnare sul calendario, non solo da parte dei filatelici sarà quella del 9 e 10 aprile a Nizza, alle poste del Mercato dei Fiori in Rue Louis Gassin 2, quando verrà messo in vendita, in anteprima assoluta, il francobollo commemorativo dei 75 anni dalla prima uscita di uno dei libri più letti al mondo.



Si tratta de “Il piccolo principe” scritto e illustrato da Antoine de Saint-Exupéry.

La messa in circolazione del francobollo, in tutta la Francia, è programmata per il 12 aprile, l’anteprima consentirà un acquisto anticipato con possibilità del timbro postale di annullamento di data antecedente quella dell’uscita ufficiale.

“Le Petit Prince” è un personaggio iconico dai capelli dorati, ma anche fenomeno dell'editoria Mondiale: è il libro più tradotto al mondo con più di 450 traduzioni ufficiali.



Scritto e illustrato da Antoine de Saint-Exupéry, Il Piccolo Principe uscì per la prima volta nel 1943 a New York, prima di arrivare nel 1946 in Francia edito Gallimard: diventerà un best-seller con 14 milioni di copie vendute.



Da 30 anni Il Piccolo Principe è presente con successo in diverse forme: museo in Giappone, villaggio in Corea del Sud, parco di divertimenti in Alsazia, negozio ufficiale a Parigi, musical, opere, dozzine di adattamenti teatrali, film (César per il miglior film d'animazione nel 2016), mostre in tutto il mondo, ma anche oggetti che vanno dai giocattoli agli oggetti da collezione per adulti.



Ogni anno, più di 5 milioni di lettori in tutto il mondo scoprono Le Petit Principe. Si stima che abbia venduto oltre 200 milioni di copie e sia stato letto da oltre 400 milioni di persone.



Nel 2009 è nata la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse che ha lo scopo di diffondere i valori del Piccolo Principe e del suo autore finanziando progetti di istruzione in tutto il mondo.



Nel 2021 si festeggia il 75 ° anniversario di questa edizione francese del Piccolo Principe

Che continua ancora oggi il suo viaggio attraverso generazioni e continenti.

Appuntamento, dunque, alle poste di Rue Gassin a Nizza, la corta strada che collega Cours Saleya con Place du Palais de Justice, il 9 e 10 aprile per l’acquisto in anteprima dei francobolli.