Nizza valorizza gli Studios de la Victorine

Sta per sorgere un centro di formazione presso gli Studios de la Victorine che ospiteranno, dal mese di ottobre di quest’anno, una sezione di formazione dell'Ecole Nationale Supérieure Louis-Lumière e, da settembre 2022, un Master totalmente innovativo sulla creazione immersiva.

Si tratta di un importante passo per rafforzare ulteriormente l'attrattività del territorio e favorire le riprese cinematografiche e audiovisive, sia in città che all'interno degli Studios de la Victorine che sono tornati nella disponibilità della città di Nizza dal 2017.

L'attrattività degli Studios de la Victorine si baserà su tre poli interdipendenti:

Un polo dedicato alle riprese ed alla produzione;

Un centro di accoglienza per le aziende che operano nel settore audiovisivo;

Un centro di formazione per le varie attività del settore.

Il centro di formazione è essenziale: consentirà agli studenti e ai professionisti di essere inseriti in un ambiente favorevole all'apprendimento delle professioni audiovisive ed anche di usufruire di varie opportunità d’impiego. Per sviluppare questo centro, la Città di Nizza ha stretto una partnership con la Scuola Nazionale Louis-Lumière, riconosciuta per l'eccellenza della sua formazione e con l'Université Côte d'Azur, che da tempo è presente nel campo della formazione sulla creazione di audiovisivi.

La Scuola Superiore Louis-Lumière assicurerà, da ottobre 2021, una formazione continua presso gli Studios de la Victorine: 65 tirocinanti potranno beneficiare di questa offerta.

Il corso si rivolge a giovani neolaureati oltre che a professionisti che intendono rafforzare le proprie competenze o acquisirne di nuove e comprenderà i seguenti stage:

Introduzione alla regia;

Introduzione alla sceneggiatura;

Riprese e inquadrature nella fiction;

Formazione per il settore elettrico;

Direttore di fotografia;

La luce nei 35 millimetri;

Direttore delle opere audiovisive;

Inoltre, sarà avviato, dall'Université Côte d'Azur a partire dal mese di settembre del 2022, un Master, totalmente innovativo, dedicato alla creazione immersiva.

Il corso si rivolgerà a una ventina di studenti e renderà gli Studios de la Victorine un vero sito di sperimentazione e innovazione, un laboratorio di creazione e di progettazione delle immagini e dei formati di domani.

La scuola nazionale Louis-Lumière

La Scuola Nazionale Louis-Lumière, fondata nel 1926 sotto la guida di figure come Louis Lumière e Léon Gaumont, è storicamente la seconda scuola di cinema al mondo dopo la VGIK (Mosca). È anche la più rinomata delle sei scuole pubbliche di istruzione superiore francesi dedicate al cinema, alla fotografia e alle professioni del suono.

L’obiettivo della Scuola Louis-Lumière è formare professionisti dell'immagine e del suono di alto livello. Il tasso di occupazione degli studenti che si diplomano all'ENS Louis-Lumière è di circa il 100%. Molti rinomati professionisti si sono diplomati alla scuola, tra cui: Jean-Jacques Annaud, Philippe De Broca, Jacques Demy, Gaspard Noé e Pierre Schoeller.

Ogni anno, alla cerimonia del César, l'ENS Louis-Lumière ottiene riconoscimenti tra i suoi ex studenti. Quest'anno, il César per il miglior film è stato assegnato ad Alexis Kavyrchine per il film "Adieu les cons" di Albert Dupontel e quello per il miglior suono a Jeanne Delplancq e Olivier Goinard per il film “Adolescentes” di Sébastien Lifschitz.