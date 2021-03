Non solo Numero 5: Chanel si interessa di coralli rossi e sostiene la ricerca nel Principato di Monaco

Il Centre Scientifique de Monaco e CHANEL hanno firmato un accordo di partnership per la creazione dell'Unità di Ricerca sulla Biologia dei Coralli Preziosi. L'obiettivo è sviluppare programmi di ricerca di base per comprendere meglio alcuni processi chiave nella vita del corallo rosso per proteggere questa specie.

In merito alla protezione degli oceani, CHANEL Gioielli è impegnata nella conservazione del corallo rosso del Mediteraneo utilizzato in gioielleria e sta collaborando con il Centro Scientifico di Monaco per creare l'Unità di Ricerca sulla Biologia dei Coralli Preziosi

La Maison CHANEL desidera quindi realizzare iniziative in linea con il proprio universo con l'obiettivo di favorire lo sviluppo sostenibile e la Protezione ambientale.



Il corallo rosso del mediterraneo è un materiale emblematico della gioielleria, utilizzato in questo campo fin dall'antichità. Si differenzia dai coralli tropicali per il suo caratteristico colore rosso e crescita molto lenta, che gli conferisce tutta la sua preziosità a lungo prodezza, la coda rossa è oggi un tesoro naturale mediterraneo che va tutelato.

Lanciato nel 2019 per un periodo di 6 anni, questo programma scientifico mira a comprendere meglio il meccanismi di crescita e colore del corallo rosso mediterraneo e studiare soluzioni innovativo per aiutare la conservazione di questa specie. I risultati della ricerca verranno aggiornati a disposizione di tutti gli stakeholder interessati attraverso pubblicazioni.