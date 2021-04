Oggi proprio non ce la sentiamo

Oggi è il 1° aprile e Montecarlonews era solito giocare “un pesce” ai propri lettori. In questi anni ne abbiamo fatte di tutti i colori, ci siano inventati la discesa di una navicella spaziale nelle acque della Baia degli Angeli, la creazione di un porto commerciale lungo il Var e l’installazione di una nuova rete di distribuzione di acqua minerale nelle abitazioni di Nizza.



Anche quest’anno proprio non ce la sentiamo: la Francia, l’Italia, l’Europa, il Mondo intero stanno soffrendo per qualcosa che ha dell’incredibile, che da oltre un anno ha modificato le nostre vite, ha fatto morire persone, ha distrutto legami famigliari, ha inciso sulla carne viva dei nostri sentimenti.



Ogni persona deceduta aveva una sua storia, una sua vita, delle radici, ogni persona che è stata colpita ha vissuto momenti di autentico dramma.



Abbiamo negli occhi i funerali senza persone al seguito dei feretri, i furgoni delle pompe funebri fermi davanti alle case di riposo, le foto di medici e infermieri vinti dalla stanchezza, seduti per terra in lacrime.



Ci preoccupano gli effetti che l’epidemia produrrà: l’occupazione, il futuro di ognuno di noi, le abitudini e il modo di vivere che modificheranno radicalmente.



Proprio non ce la sentiamo, oggi, di scherzare, ma lo promettiamo: quando tutto sarà finito, quando il mare della Baia degli Angeli tornerà ad ospitare le barche a vela, quando sulle spiagge torneranno le persone, i commerci riapriranno, la gente tornerà a vivere (rileggere i Promessi Sposi a volte può essere utile) uno scherzo lo giocheremo.



Sarà un “pesce d’aprile” giocato in una data diversa, ma sarà il segnale della ripresa, del ritorno della voglia di tornare a scherzare, che oggi proprio non abbiamo.



Un pesce di aprile giocato magari al vaccino ed alla grande speranza che vi riponiamo, ma oggi no…proprio non ce la sentiamo.