Pasqua a Monte-Carlo con il Festival Printemps des Arts con concerti e musica dal vivo

Il sabato musicale del Printemps des Arts all’Auditorium Rainier III (ore 15.00) sarà scandito da tre concerti consacrati alla creazione e alla Scuola di Vienna. Apre la prima esecuzione assoluta Chante en morse durable (2020) di Gérard Pesson (classe 1958): un’immersione nel mondo sonoro dell’accordeon in cui l’orchestra fa eco alle incredibili sonorità di questo strumento. Segue Kammerkonzert (1925) in cui Alban Berg, prendendo spunto dalla forma musicale barocca del “concerto grosso”, utilizza le dissonanze come elemento espressivo. Chiude l’omaggio di Arnold Schönberg a Brahms in cui il compositore austriaco proclama la sua ammirazione per l’autore tedesco con la sua trascrizione per orchestra del quartetto con pianoforte. Saranno protagonisti interpreti affermati del panorama musicale internazionale quali Renaud Capuçon (violino), Betrand Chamayou, Vincent Lhermet (accordeon) accompagnati dalla formazione Les Siècles diretta dal suo fondatore François-Xavier Roth.

Il concerto di domenica all’Opera Garnier (14h30) è dedicato al recital pianistico: per la prima parte il tocco raffinato di Aline Piboule propone pagine di musica francese di autori contemporanei di Debussy che coniugano l’amore per la natura con il lirismo e la poesia, tradotto in pagine ora intime ora virtuosistiche.

Per la seconda parte Marie Vermeulin propone partiture raramente eseguite quali i “Sei canti polacchi” di Liszt e i “Sei piccoli pezzi per pianoforte op. 19” di Schonberg. Prosegue con “6 études paradoxales” prima esecuzione assoluta del veronese Marco Stroppa ca evocare la musica di Debussy. La pinista francese chiude infine con Liszt che omaggia Bach nelle “Variazioni su Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen”.

Il concerto di lunedì al Museo oceanografico (14.30) vedrà protagonista uno dei maggiori clavicembalisti Pierre Hantaï impegnato ad interpretare capolavori del barocco francese.

Lo spettacolo delle 16 al Théatre des Variétés è un omaggio alla dimensione ludica con “Bibilolo”. Marc Monnet ne firma le musiche e Arno Fabre la messa in scena giocando con gli oggetti del mondo dell’infanzia.

Venerdì 2 aprile alle 19.00 sarà possibile seguire un incontro on line tra il compositore Gérard Pesson e il musicologo David Christoffel attraverso il sito del festival (printempsdesarts.mc).

Sabato 3 aprile

15.00 – AUDITORIUM RAINIER III

SCUOLA DI VIENNA e CREAZIONE

Gérard Pesson

Chante en morse durable, pour accordéon et orchestre (création-commande du Printemps des Arts de Monte-Carlo)

Alban Berg

Kammerkonzert pour piano, violon et treize instruments à vent

Johannes Brahms / Arnold Schönberg

Klavierquartett g-Moll für Orchester, op. 25

Bertrand Chamayou, pianoforte

Renaud Capuçon, violino

Vincent Lhermet, accordéon

Les Siècles

François-Xavier Roth, direzione

Domenica 4 aprile

DOMENICA 4 APRILE

14H30 – OPÉRA GARNIER

PRIMA PARTE – MUSICA FRANCESE alla FINE DEL XIX SECOLO

Musica a preludio del concerto nell’ambito della résidenza di Gérard Pesson

Adieu, Paul Salard, pianoforte

La lumière n’a pas de bras pour nous porter pour piano amplifié, Albertine Monnet, pianoforte

(studenti dei conservatori della Regione di Nizza)

Gustave Samazeuilh

Le chant de la mer (extrait)



Pierre-Octave Ferroud

Types (extraits)



Abel Decaux

Clairs de lune (extraits)



Louis Aubert

Sillages, op. 27

Aline Piboule, pianoforte

SECONDA PARTE – LISZT, SCUOLA DI VIENNA & CREAZIONE

Musica a preludio del concerto nell’ambito della résidenza di Gérard Pesson

Origami Chopin

Jeux d’os aux capucins

Lily Malivel, pianoforte

Speech of clouds, Stella Almondo, pianoforte

(studenti dei conservatori della Regione di Nizza)

Franz Liszt

Sei canti polacchi, S. 480



Arnold Schönberg

Sei piccoli pezzi per pianoforte, op. 19

Marco Stroppa

6 études paradoxales, creazione commissionata dal Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo



Franz Liszt

Variazioni su Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, S. 180

Marie Vermeulin, pianoforte

Lunedì 5 aprile

LUNEDÌ 5 APRILE

14H30 – MUSEO OCEANOGRAFICO

MUSICA FRANCESE PER CLAVICEMBALO - Récital #1

Louis Couperin

Prélude (Manuscrit Bauyn)

Jean-Philippe Rameau

Allemande / Courante / La Timide / Les Trois Mains / Sarabande /

Les Tourbillons / Gigue en rondeau



François Couperin

Septième Prélude (L’Art de toucher le clavecin) / Les Bergeries /

Les Baricades mistérieuses



Antoine Forqueray

La Léon. Sarabande



Jacques Duphly

La Pothoüin



Claude Balbastre

La Lugeac. Gigue



Pierre Hantaï, clavecembalo

16H00 – THÉATRE DES VARIÉTÉS

Marc Monnet

Bibilolo - opera da camera per oggetti e tastiere elettroniche

Arno Fabre, regia, costruzione e manipolazione

Éric Dubert e Latifa Leforestier, costruzione e manipolazione

Frédéric Blin, luci e interpretazione video live

Laetitia Grisi, Julien Martineau e Stéphanos Thomopoulos, pianoforti

Thierry Coduys et Sylvain Nouguier, informatica musicale

Produzione e diffusione C15D

Coproduzione Grame, Centre national de création musicale, Printemps des Arts de Monte-Carlo, Greek National Opera et cerise music.

Modalità di prenotazione e di acquisto dei biglietti:

Il prezzo dei biglietti è di 15 euro (ad eccezione di quello di sabato i cui prezzi variano da 26 a 35 euro); biglietti di 10 euro per giovani fino ai 25 anni, entrata gratuita per i bambini fino ai 12 anni. Per gruppi biglietti ridotti.

FESTIVAL PRINTEMPS DES ARTS DE MONTE-CARLO

12 avenue d’Ostende MC 98000 Monaco, tel +377 97983290 ; info@printempsdesarts.mc; https://www.printempsdesarts.mc/