Ligue 1: torneo ad una svolta? Alcuni scontri al vertice potrebbe dare un nuovo assetto alla classifica. E’ il momento del Monaco?

Riprende, con la trentunesima giornata , il campionato di Ligue 1, ma senza l’anticipo del venerdì.

Sabato 3 aprile sono in programma tre gare di grande richiamo , in grado di determinare la classifica e “forse” di donarle un nuovo assetto.

Ad approfittarne potrebbe essere proprio il Monaco che riceverà il Metz e cercherà di continuare nella serie positiva e soprattutto di aggiudicarsi l’intera posta in palio per riuscire a dare una zampata alla classifica che, sicuramente, subirà qualche assestamento dall’incontro al vertice tra Paris Saint Germain – Lille.

Le due prime della classe saranno chiamate ad affrontarsi in un incontro senza veli che giunge in un momento non particolarmente facile per gli ospiti del Nord, mentre per i giocatori della capitale l’occasione potrebbe essere propizia per restare soli in testa alla classifica.

Terzo incontro “da tripla” Lens – Lione: due squadre di alta classifica, due formazioni che stanno nobilitando il torneo e che hanno la necessità di vincere per continuare nella loro marcia. Una gara di quelle “da non perdere”.

Tutte le altre gare si disputeranno domenica 4 aprile.

Il Nizza scenderà in campo a Nantes, contro una squadra alla disperata ricerca di punti, mentre i rossoneri cercheranno il risultato utile per migliorare la classifica e continuare a coltivare qualche minimo sogno d’Europa.

Interessanti gli incontri delle altre “mediterranee”.

Il Montpellier viaggerà alla volta di Angers, una trasferta ricca di insidie, il Nimes riceverà il Saint Etienne in uno scontro tra “disperate”, mentre il Marsiglia riceverà il modesto Digione, ultimo in classifica. L’occasione è di quelle giuste per cercare di riprendere dimestichezza con i tre punti.

Interessante l’incontro tra Reims e Rennes, mentre completano il tabellino Bordeaux – Strasburgo e Lorient – Brest.