Covid: dall’analisi delle acque reflue poche novità positive

Ormai si guarda alle fognature di Nizza come al termometro della crisi pandemica: le analisi settimanali delle acque reflue “anticipano” la situazione e chiariscono i settori cittadini dove la situazione migliora e quelli nei quali la circolazione del virus rimane ancora preoccupante o addirittura cresce.

La “mappa” settimanale fornita dai pompieri di Marsiglia, che si occupano delle analisi, consegna una città a macchia di leopardo.

Vanno bene e sono quasi tornati alla normalità i quartieri del Ovest e dell’area centrale che “guarda” verso il Var.

Sono praticamente tornati alla normalità Las Planas, Gambetta e l’insieme delle aree occidentali della città.

Va male da altre parti e non solo nei due quartieri “storici” per la presenza del virus (Ariane e Bon Voyage), ma anche il Porto è tornato “rosso”, così come preoccupa l’area a Est di Avenue Jean Médecin.

La situazione, nel complesso, indica una città nella quale la media dell’infezione varia tra l’1,2% e il 4% della popolazione a seconda dei quartieri.