Coronavirus, nel Principato di Monaco si anticipano le vacanze di primavera, scuole chiuse dal 9 al 26 aprile

Il Principato di Monaco decide di anticipare di due settimane le vacanze di primavera inizialmente previste dal 22 aprile fino a lunedì 10 maggio. Le vacanze inizieranno quindi la sera di venerdì 9 aprile per tutte le scuole che rientreranno lunedì 26 aprile.



La prossima settimana, da martedì 6 aprile a venerdì 9 aprile, tutte le scuole saranno aperte e forniranno lezioni in presenza.



La sincronizzazione del calendario con quello dell'Accademia di Nizza è il risultato di un'ampia consultazione svolta dal Consigliere di Governo-Ministro dell'Interno con i responsabili di istituti, insegnanti e associazioni di genitori nonché con il Consiglio nazionale, che non era favorevole a posticipare le vacanze.