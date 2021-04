Il “nuovo” Cours Saleya si presenta in tutto il suo splendore

Il risultato si vede da sé: il cuore del Vieux Nice, Cours Saleya e Place Gautier, definitivamente recuperati, rappresentano un nuovo fiore all’occhiello per la città.

Trasformano, abbelliscono, stimolano: difficile trovare definizioni per commentare il risultato di un lavoro di ristrutturazione e recupero di un’area prima parecchio degradata che ora si presenta in tutto il suo splendore.

Da Cours Jacques Chirac, un tempo deposito di immondizie e di lordume, a Cours Saleya ed alla Piazza che ospita la Prefettura: tutto nuovo, tutto veramente bello.

I lavori del secondo lotto erano partiti lo scorso 2 novembre per interessare la parte Ovest di Cours Saleya.



Ora, al temine dei lavori, il “centro del centro”, il cuore del Vieux Nice è totalmente recuperato e restituito al mercato, al passeggio, ai turisti che, si spera, possano tornare a far vivere, con la loro presenza, uno dei luoghi più suggestivi e fotografati di Francia.



A subire la trasformazione, in questo secondo lotto appena ultimato, la parte “alimentare” del mercato che si sviluppa nel Corso, con nuove tende, un’illuminazione accattivante e molto più spazio.



I banchi sono ora posti solo più su due file, distanziate tra loro per consentire un agevole passaggio delle persone, col mantenimento dell’attuale numero di posti, più ampi in quanto lo spazio di vendita è stato allargato di un metro.



I nuovi banchi sono dotati di teloni elettrici a scomparsa e sono illuminati con luci a led: una parte dei vecchi alberi è stata conservata, mentre quelli malati sono stati sostituiti.



La superficie complessiva di vendita, grazie all’allargamento dei banchi, è stata incrementata di circa 260 metri quadrati.