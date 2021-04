Lavorare nel Principato di Monaco: numerose opportunità di impiego, sopratutto nel settore scuola, selezioni aperte

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique ha pubblicato la ricerca di lavoro per diverse figure in varie mansioni.

Ecco nel dettaglio

Adjoint au Responsable du Réseau Informatique et des Systèmes d'Information au sein de la Direction de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Maître-Nageur-Sauveteur à mi-temps au Stade Louis II.

Administrateur Juridique au Service des Affaires Législatives relevant de la Direction des Affaires Juridiques. Agent d'accueil au Service des Parkings Publics.

Personnel enseignant dans les Établissements d'enseignement de la Principauté.

Personnel non enseignant dans les Établissements d'enseignement de la Principauté