Cannes, così ti trasformo la Croisette

Nuovi importanti lavori interesseranno la Croisette: avanza, a Cannes, il progetto "La Croisette reinventa la sua leggenda".

E’ in atto una vasta campagna di indagini geotecniche per predisporre il rifacimento delle reti sotterranee previsto per l'inverno 2021-2022.

Si è, infatti, reso necessario ristrutturare tutte le reti, in particolare il sistema di conduzione delle acque reflue che è diventato obsoleto e genera danni ricorrenti quali inquinamento, odori, fuoriuscite rotture.

La soluzione tecnica prevista consiste nell'installazione di un micro tunnel a grande profondità dal Rose Garden all'Esplanade Maréchal Leclerc.

Gli interventi in atto, che dureranno fino a metà maggio, consistono in onde d'urto e in carotaggi.



Durante questi interventi verrà consentita la circolazione veicolare anche se i percorsi potranno subire restringimenti e alcuni parcheggi saranno chiusi.

Si tratta del più grande progetto di sviluppo strutturale effettuato sulla Croisette dal 1960.

La passeggiata a mare è nata a metà del XIX secolo e ben presto si è trasformata in una vetrina impareggiabile del savoir faire e del lusso francesi, oltre che diventare un luogo di socializzazione.



Al termine dei lavori, la Croisette si presenterà in una veste ancora più spaziosa con un nuovo arredo urbano, marciapiedi e passaggi pedonali posti in sicurezza e verrà sviluppata la pista ciclabile e potenziate la videosorveglianza e l’illuminazione.

La fase finale del progetto comunale per abbellire la Croisette, la cui consegna è prevista per il 2025, è oggetto di un importante concorso internazionale di architettura per migliorare l'ambiente di vita, creare un'atmosfera ancora più accogliente.