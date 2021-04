Ligue 1: Monaco, ora o mai più. È il momento di osare!

La settimana non è stata di quelle per sfaticati: tra Champions e Coppa di Francia, molte compagini francesi sono state impegnate in un lavoro supplementare.

Per quanto concerne il massimo torneo europeo per club, anche un po' inaspettatamente, il Paris Saint Germain é andato a vincere a Monaco in casa del Bayer per 2 a 3.

Relativamente alla Coppa di Francia sono giunti quasi tutti i verdetti degli ottavi di finale.

Questi i risultati (in neretto la squadra che ha passato il turno)



Paris Saint Germain – Lille: 3-0 giocata il 18 marzo;

– Lille: 3-0 giocata il 18 marzo; Monaco – Metz: 5-4 ai rigori

– Metz: 5-4 ai rigori Rumilly Vallières - Le Puy: 4-0

- Le Puy: 4-0 Sedan - Angers: 0-1

0-1 Saumur - Toulouse: 1-2

1-2 Châteaubriant - Montpellier: 0-1

0-1 Canet-en-Roussillon - Boulogne-sur-Mer: 1-0

Questa sera si disputerà l’ultimo incontro degli ottavi

Red Star - Lyon

Il ritmo è quello: nemmeno il tempo di archiviare Champions e Coppa di Francia e domani il campionato riparte per vivere la sua trentaduesima giornata .

Toccherà proprio alla capolista solitaria Lille, reduce dall’impresa computa a Parigi, recarsi, domani venerdì 9 aprile, in casa del Metz e cercare i tre punti necessari per continuare a coltivare un sogno che potrebbe anche realizzarsi anche se le gare da giocare sono ancora tante e insidiose.

Sabato 10 aprile il Paris Saint Germain cercherà un pronto riscatto sul non impossibile campo dello Strasburgo, anche se con la testa sarà già ai “ritorno” di Champions col Bayer di Monaco, mentre il Montpellier riceverà il Marsiglia.