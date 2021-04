Obiettivo raggiunto: cinquemila persone vaccinate al Palais des Exposition. Quando il sindaco fa la differenza (Foto)

Una fila continua, un accesso ordinato e… 5 mila vaccinazioni in una giornata : l’obiettivo della città di Nizza di raggiungere in un solo giorno (oggi) una quota incredibile di vaccinazioni somministrate in un suolo luogo (il Palais des Expositions) è stato raggiunto.

Alle 17,47 di oggi il "contatore" che per tutta la giornata ha "certificato" l'andamento delle vaccinazioni ha indicato il numero 5.000.

Non è stata una competizioni sportiva, la drammaticità del momento non lo consentirebbe, ma l’adesione è stata notevole, ha coinvolto il territorio cittadino, ha spostato le persone, ha creato entusiasmo e voglia di esserci.

Tutti ingredienti indispensabili quando si vuole raggiungere un obiettivo, quello di creare l’immunità di gregge in un territorio, prendersi cura dei cittadini e tentare l’operazione “estate sicura” in un luogo che vive di turismo e che non vuole perdere una stagione, né appesantire occupazione ed economia.

Il risultato è anche la dimostrazione di un’efficienza organizzativa non comune che ha consentito il raggiungimento di un obiettivo né facile, né semplice, ma anche la dimostrazione che “si può fare” e che in una battaglia difficile come quella intentata contro il Covid sono la determinazione e la capacità delle persone che fanno la differenza.

Balza del tutto evidente il ruolo importante che le amministrazioni locali svolgono in una partita come questa che concerne la vita stessa delle persone: a volte basta una persona per fare la differenza se ricopre il ruolo di sindaco, come Christian Estrosi e oltre, a sapere il fatto proprio, dimostra anche impegno e passione.