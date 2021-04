Tennis Masters 1000: pronostici Montecarlo

A pochi giorni dalla finale del Masters Miami 2021 in cui il giovanissimo italiano Jannick Sinner è capitolato in due set contro l’austriaco Hubert Hurkacz, già ci si prepara all’imminente Monte-Carlo Rolex Master, conosciuto anche come Masters di Monte-Carlo che si terrà dal 12 al 18 Aprile. Il torneo dei Masters 1000 fa parte dell’ATP Tour, insieme agli ATP Tour 500, ATP 250 ed i quattro grandi Slam. L’Atp Masters 1000 fornisce il maggior numero di punti per la classifica mondiale dei tennisti professionisti, maschi. Infatti l’Associazione ATP riunisce i giocatori professionisti maschili di tutto il mondo.

Saranno ben cinque i nostri connazionali presenti, tra cui anche il detentore del titolo Fabio Fognini insieme a Matteo Berrettini, Jannick Sinner, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti. Saranno presenti anche i campioni Novak Djokovic e Rafael Nadal. Sarà invece assente il campione svizzero Roger Federer. E fioccano i primi pronostici!

L’associazione femminile che invece riunisce le giocatrici professioniste di tennis a livello mondiale è la WTA. Anch’essa include più tornei tra il Grande Slam, i WTA 1000, WTA 500 e WTA 250, i pronostici tennis femminile e le Olimpiadi che saranno giocate quest’anno con un anno di ritardo a causa della pandemia. Dopo le date di Miami, tenutisi dal 23 Marzo al 3 Aprile, il prossimo torneo Masters 1000 femminile si terrà a Madrid dal 26 Aprile al 9 Maggio per poi approdare in Italia agli Internazionali d’Italia a Roma dal 10 al 16 Maggio.

A differenza del ranking maschile in cui tra le prime 50 posizioni sono situati quattro professionisti connazionali, la prima azzurra a comparire nel ranking mondiale femminile è Camilla Giorgi, in 80esima posizione cui segue Marina Trevisan al 99esimo posto.

Ai vertici della classifica ATP maschile da anni ormai, sin dal 2004, si rimpallano il primo posto della classifica sempre gli stessi nomi: Federer, Nadal e Djokovic, tranne una parentesi tra il 2016 ed il 2017 in cui al numero 1 salì Andy Murray.

È invece molto più movimentata la vetta della WTA nella quale si sono avvicendate Marija Sharapova, Serena Williams, Dinara Safina, Victoryja Azaranka, Karolina Plíškov, Simona Halep e Ashleigh Barty che occupa attualmente il primo posto, e solo per citarne alcune.

Sarà quindi interessante dare un’occhiata ai pronostici di tennis femminile per i prossimi tornei, chissà quali sorprese riserveranno.