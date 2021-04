Il Marché des Halles di Menton in gara per il “Plus Beau Marché” di Francia: diamogli una mano! (Video e Foto)

Il Marché des Halles Municipales di Menton è stato scelto per rappresentare il Dipartimento delle Alpi Marittime: è uno dei 4 mercati ancora in competizione nella Regione Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Uno dei quattro mercati rimasti in gara nella Regione parteciperà alla frase finale del più bel mercato di Francia.

I mercati del PACA a concorrere sono:

Le marché dominical de Chorges ;

Le marché de Forcalquier ;

Le marché des Halles de Menton ;

Le marché de Toulon;

La votazione è aperta fino a mercoledì 21 aprile: per dare una mano a Menton ed al suo bellissimo mercato è sufficiente cliccare qui , poi su PACA, scegliere il mercato preferito tra i quattro in gara per la regione e poi registrarsi con nome, cognome e indirizzo mail.





Il Mercato di Menton

Alla fine del XIX secolo, il sindaco della città, Emile Biovés, decise di avviare un mercato coperto a Menton. Non soddisfatti dei progetti presentati, gli amministratori della città optarono per un concorso di idee e lo pubblicizzarono attraverso la stampa.

Per sostenere il suo progetto, l'architetto Adrien Rey si avvalse di cinque persone di Menton: François Fontana, Charles Corras, Abel Gléna, Marius Collomp e Jean Otto e il 12 aprile 1897 il consiglio municipale autorizzò il sindaco a concedere loro il diritto a costruire e gestire un mercato coperto a Menton.

Il mercato soddisfa due condizioni essenziali: una buona ventilazione unita alla capacità di assicurare quanta più ombra possibile.

Il tetto è sormontato da lucernari che garantiscono una buona circolazione dell'aria in tutto l'edificio. Le facciate hanno grandi finestre e ampie aperture. Tuttavia, non lasciano passare i raggi del sole o il calore, perché sono dotati di persiane ermetiche.

Un tendone corre lungo la facciata e forma un portico per “proteggere” l'ingresso principale, rivolto verso il mare.

L'unicità del mercato coperto di Mentone sta nel carattere autentico, nello spirito Belle Époque, nella posizione eccezionale: nel centro storico, a pochi passi dalla via pedonale e dalle spiagge.



Riunisce una trentina di commercianti con bancarelle colorate ricche di prodotti freschi, ortaggi, frutta, formaggi, salumi, agrumi e soprattutto, in questo periodo, di limoni.

Nelle navate, spesso animate, si respirano sapori e profumi mediterranei molti dei quali di provenienza italiana.

Aperto nei fine settimana, come nei giorni feriali (tranne il lunedì), il mercato municipale di Menton è il cuore della città.