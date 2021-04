Quanto sono belli i “mini giardini” di Menton! (Foto)

Anche quest'anno la città di Menton ha invitato gli scolari a creare i loro mini-giardini, sul tema del Festival des Jardins de la Côte d’Azur, che è "Giardini d'artista".

Anche i centri extrascolastici e per il tempo libero hanno messo le mani per terra, proprio come i bambini della Fondazione Bariquand-Alphand!

Mentre il Festival des Jardins è stato posticipato a una data successiva, i mini-giardini sono stati installati nei giardini Biovès.

Ogni età ha il suo tema :

Cubismo

Pop Art

Fauvismo e impressionismo

Arte di strada

Arte aborigena

Sono 55 gli allestimenti paesaggistici che impreziosiscono i giardini Biovès che si possono ammirare.

Classi o strutture extracurriculari e ricreative sono in competizione per vincere il primo premio in questo concorso di mini-giardini. C’é tempo fino al 14 aprile per votare i “mini giardini” preferiti.