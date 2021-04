Si parte con il sorteggio al Rolex Monte-Carlo Masters 2021. Chi vincerà? Djokovic, Nadal, Medvededv, Fognini, Sinner o sorprese?

Al via il 2021 per il Rolex Monte-Carlo Masters, il primo grande evento sulla terra battuta della stagione tennistica. Organizzato a porte chiuse per massimizzare la sicurezza dei giocatori, include otto dei dieci migliori giocatori del mondo presenti tra cui i primi tre del ranking ATP: il serbo Novak Djokovic (No.1), il russo Daniil Medvedev (No.2) e lo spagnolo Rafael Nadal (No.3)

È sotto un bel sole, sul terrazza del ristorante "Le Blue Bay" del Monte-Carlo Bay, hotel ufficiale del torneo, che si è svolto il sorteggio virtuale per il Rolex Monte-Carlo Masters 2021, alla presenza di Fabio Fognini, vincitore dell'edizione 2019.

Il tennista di Arma di Taggia ha detto: "Per me Monte-Carlo è un torneo speciale, qui mi sono allenato per parecchi anni e ho dei bei ricordi sulla centrale. Purtroppo quest'ultimo periodo è stato terribile per tutti e non solo per gli atleti e sono molto più felice di poter tornare a Monaco, vicino a casa mia con i miei parenti che verranno a sostenermi. Spero di avere il miglior torneo possibile. "

Un torneo del 2021, orfano della sua più grande ambasciatrice, la baronessa Ann-Elizabeth de Massy, ​​scomparsa il 10 giugno 2020.

Chi alzerà il prezioso trofeo domenica 18 aprile? Riuscirà Rafael Nadal a migliorare il proprio record con una 12esima vittoria? O l'edizione 2021 incoronerà un vincitore senza precedenti?

Alla fine di questo sorteggio, stiamo già assistendo ad alcuni buoni primi turni, di cui due poster a scelta: David Goffin (BEL) / Marin Cilic (CRO) o Felix Auger-Aliassime (CAN) / Cristian Garin (CHI). Novak Djokovic, numero uno al mondo, si trova in cima al tavolo finale. Poteva affrontare il talento italiano Jannik Sinner, finalista a Miami, al secondo turno, poi vincitore del Florida Masters 1000, il Il polacco Hubert Hurkacz, agli ottavi. Sulla sua strada potrebbe quindi esserci Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas in semifinale. Nella parte inferiore, Daniil Medvedev (n ° 2), opposto al vincitore dell'incontro Krajinovic-Basilashvili si ritrova con Rafael Nadal (n ° 3) che potrebbe partire contro il Il francese Adrian Mannarino, ma anche Andrey Rublev (n ° 6), Diego Schwartzmann (n ° 7), Fognini, Carreno Busta e Bautista Agut. Per i francesi, Gaël Monfils incontrerà al primo turno gli spagnoli Pablo Andujar e Luca Puglia, o l'argentino Guido Pella. Da parte sua, Benoît Paire affronterà l'australiano Jordan Thompson e potrebbe cadere, in caso di vittoria, contro il detentore del titolo: Fabio Fognini (ITA).

Un Rolex Monte-Carlo Masters 2021 più emozionante e incerto che mai!

Il torneo si svolge a porte chiuse ma gli appassionati di tennis potranno seguire queste partite in tempo reale il sito web ufficiale del torneo www.rolexmontecarlomasters.mc edi suoi social network così come sui canali televisivi che lo trasmettono in tutto il mondo, come Eurosport e C8 (Canal Plus) per Francia, Sky Italia, Eurosport Russia, Sky Deutschland, Tennis Channel US, CCTTV per la Cina ...