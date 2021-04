Il “Grand Bal des Princes et des Princesses” si svolgerà durante il 60 ° Festival della Televisione di Monte-Carlo

Nato sotto l'Alto Patronato di SAS Alberto II di Monaco, l'evento si svolgerà il 17 giugno 2021 presso l'Hôtel de Paris. L'obiettivo principale di questo grande evento è creare un'atmosfera principesca, in cui i partecipanti che 'possiedono l'anima di principi e principesse possano entrare nelle fantasie di favole e sogni mistici.'

Un'atmosfera suggestiva, sontuosi banchetti e splendidi spettacoli. I migliori ballerini, artisti, musicisti e performer si esibiranno durante il Grand Bal des Princes et des Princesses. Si consiglia agli ospiti illustri di vestirsi, come i più nobili e sontuosi tra lord e dame . Divise militari cerimoniali o abiti a coda per i principi e prestigiosi abiti da ballo e diademi di alta gioielleria per le principesse. Il tutto completato da accessori principeschi, come dovrebbe essere per i personaggi reali.

Dal ricevimento, attraverso il palco o la sala da ballo, tutto risuonerà perfettamente con la magnifica atmosfera per la quale Monte-Carlo è famosa. Gli ospiti avranno l'opportunità di confrontarsi con reali, VIP o star del grande schermo che renderanno la loro serata indimenticabile.

Delia Grace Noble, cantante lirica e ambasciatrice dell'UNICEF, è la direttrice artistica di questo imperdibile evento nel Principato. Si sforza di trasformare le fantasie artistiche più magiche e le emozioni più profonde in realtà, con un team di artisti straordinari e appassionati.Il Ballo dei Principi e delle Principesse è anche un evento di beneficenza; parte dei fondi raccolti durante la serata di gala saranno devoluti alla Fondazione Principe Alberto II di Monaco, oltre che alla Fondazione Principessa Grace.

Maggiori info su https://noblemontecarlo.mc