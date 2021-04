Monaco partecipa al Festival dei Giardini: le terrazze del Casinò, lato Fairmont, presentano "Il riflesso dell'acqua nell'infinito blu"

Il Festival dei Giardini della Costa Azurra si svolgerà dal 9 maggio all´11 giugno.



Tuttavia il Principato di Monaco ha deciso di allestire la sua creazione "Il riflesso dell'acqua nell'infinito blu" e di farla scoprire al pubblico da sabato 3 aprile, sulle terrazze del Casinò (lato Fairmont).

Questa 3^ edizione del Festival ruota attorno al tema "Giardini degli artisti".

Timothée ROCHE, designer - designer del Design Office ha ideato questo progetto, lo definisce come segue: Il riflesso dell'infinito sotto il cocente sole mediterraneo è uno spazio che prende forma. Sagome verticali e cespugliose dipingono il paesaggio che scopriamo. Altre forme, questa volta geometriche e spigolose, forniscono una lettura architettonica di questo luogo. Colori, rilievi, materiali, tutti diversi, compongono questa cornice paradisiaca. In questo giardino le idee ci appaiono chiare e limpide come l'acqua che avvolge il visitatore e addolcisce la temperatura nelle giornate afose. Immagina quindi di proiettare sui riflessi di un vetro appannato il presagio di una visita all'infinito.