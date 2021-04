In funivia da Nizza a Saint Laurent du Var nel 2025

Il rispetto della natura e dell’ambiente deve guidare le scelte strategiche, con questa convinzione il Consiglio della Métropole Nice Côte d'Azur ha deliberato una modifica sostanziale al progetto della Ligne 4 del tram, quella destinata a collegare l’Ovest di Nizza con Saint Laurent du Var e Cagnes sur Mer.



Il “passaggio”, obbligato, sul fiume Var non sarà impattante: nessun ponte, dunque, ma una funivia unirà il capolinea della Ligne 2 a Cadam con Saint Lauren du Var da dove il tram condurrà fino a Cagnes.

Un “passaggio” aereo sopra il fiume che durerà 3 minuti con una cadenza di una corsa ogni 4 minuti per superare una distanza di 800 metri e “godere” della vista dall’alto del fiume che si tuffa nel mare poco oltre l’aeroporto.

Il fiume Var è classificato “Natura 2000”, un riconoscimento che l’Unione Europea assegna alle aree che hanno rilevante valore ambientale e che si segnalano per l’eccezionalità della flora e della fauna.

La costruzione di un ulteriore ponte si sarebbe rivelata impattante per il territorio e forse nemmeno in linea col Plan Climat in fase di approvazione da parte del Parlamento francese, così il Consiglio Metropolitano ha approvato la proposta di Philippe Pradal, vicepresidente della Métropole incaricato del dossier ed ha operato una scelta sicuramente coraggiosa.

I tempi sono sufficientemente stretti : dopo i sondaggi e la concertazione l’avvio dei lavori è previsto nel 2023 e la messa in funzione a partire dal 2025.

Le opere da realizzare a terra saranno le due stazioni di arrivo e partenza e i due piloni che reggeranno la funivia.

Nel corso del dibattito da più parti è emersa la proposta di avviare un’analoga iniziativa all’Est della Métropole Nice Côte d'Azur per unire Eze village ed Eze plage.