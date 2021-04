Il comune di Villeneuve Loubet, che ha ottenuto il marchio "Villes et villaggages fleuris" e "Ville Nature", e capitale della biodiversità, sta intensificando le sue azioni a favore della biodiversità, dell'ambiente, dell'ambiente di vita e dello sviluppo sostenibile.

In Via des Bugadières domenica 18 aprile 2021 dalle 9:00 alle 17:00 ci sarà Le Marché Nature per celebrare la Primavera, cioè un mercato totalmente bio. L'evento si svolgerà secondo le indicazioni sanitarie.