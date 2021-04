Il personal trainer sanremese Davide Nevrkla ha iniziato a collaborare con il famoso magazine “For Men” in qualità di esperto di fitness in materia hi-tech, virtual reality e attrezzi di nuova generazione

A partire dal numero 218 del mese di Aprile 2021, del famoso magazine italiano di fitness e wellness "For Men Magazine", Davide Nevrkla diventa responsabile ed esperto di riferimento di una nuova rubrica che mensilmente tratterà le novità fitness in materia di hi-tech, virtual reality, attrezzi di nuova generazione e l'innovazione che sta interessando questo settore.

Nel numero di Aprile il primo argomento trattato da Davide Nevrkla è quello riferito alla Virtual Reality dove propone e recensisce i migliori visori virtuali in circolazione ed i migliori fitness games adatti a creare dei workout efficaci ed entusiasmanti con questa nuova tecnologia. Inoltre, suggerisce come usare questi fitness games e che tipo di allenamenti fare.

Questa collaborazione con il mensile italiano nasce anche dal fatto che nel 2020 è stato il primo professionista del settore in Italia ad aver ideato un personal training con la Virtual reality, idea che gli ha fruttato due interviste importanti sia su “For Men Magazine” sia su “Men's Health” italia.

“Credo sia un importante obiettivo - ha affermato Davide Nevrkla - rappresentare la provincia di Imperia in qualità di esperto del settore fitness su una rubrica mensile famosa come “For Men Magazine”. Auspico che la categoria dei professionisti del fitness possa tornare presto ad esercitare in presenza. Per il momento cercheremo di dare il nostro contributo con i mezzi a disposizione”.

Davide Nevrkla è anche autore di un recente libro intitolato "Business Fit Lifestyle" dove fornisce consigli e segreti per la categoria degli imprenditori, manager e liberi professionisti che hanno poco tempo per allenarsi e mantenere un regime fitness a medio lungo termine.

Per chi desidera maggiori informazioni può visitare il suo profilo Instagram:@david_elite_top_training, Linkedin: David Elite Top Training, la sua pagina Facebook: David Elite Top Training, il suo sito www.davidelitetoptraining.com o contattarlo direttamente sulla mail info@davidelitetoptraining.com