Arrivano le fragole di Carros, una vera passione per i francesi (Video)

Nelle prossime settimane non meno di 80 tonnellate di fragole di Carros, vere regine dei piccoli frutti, perverranno a maturazione e saranno pronte per essere commercializzate.

La fragola costituisce una vera e propria passione gastronomica per i francesi, nessun altro frutto (fatta eccezione per le prugne, ma solo in alcune aree) può vantare un numero così alto di appassionati.

Se ne consumano in tutti i modi, a fine pasto, con l’aperitivo, assieme con le ostriche o il formaggio, nei dolci, nei gelati: si tratta solo di un piccolo esempio.

Per questo a Carros, dove la fragola riesce a sublimarsi, la notizia che quest’anno si svolgerà la fête de la fraise è stata accolta con tanta soddisfazione.

Si tratta di più che di un segnale di ripartenza, perché la fragola a Carros è più che un simbolo e l’essenza stessa della cittadina quando giunge la primavera.

La festa si terrà sabato 24 aprile in Place Louis Frescolini, saranno presenti alcuni stand, il tutto fra misure di sicurezza e di distanziamento fisico.

Al momento si dà per certa la presenza di quattro stand generalisti e di una trentina di spazi dedicati ai produttori

In ogni caso la soddisfazione per il ritorno della festa dopo l’interruzione dello scorso anno è tanta: in tempi normali sono oltre 10 mila le persone che affollano Carros, quest’anno tutto sarà in forma ridotta, ma il segnale è forte.