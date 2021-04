Stan Palomba cuce una rete regionale del folklore e guarda al Ministero della Cultura

Il folklore non si ferma e non potrebbe essere diversamente: la cultura popolare ne ha viste di tutti i colori durante i secoli, dalle guerre alle epidemia, dalle carestie alle incomprensioni ed ha resistito ad ogni vento avverso.

Questo aveva in mente Stan Palomba, Presidente del gruppo Nice la Belle e Presidente della Federazione Francese delle Arti e Tradizioni Popolari mentre sbarcava, bandiera della Regione Provence-Alpes-Côte d'Azur in pugno, a Marsiglia per “creare” un’unione tra i gruppi folkloristici dei Dipartimenti della regione PACA.

Parlarsi, trovare linee di azione comune e soprattutto agire: il programma, pienamente accolto dal Presidente della Regione PACA Renaud Muselier, passa ora alla pratica attuazione.



I gruppi folkloristici dei sei Dipartimenti non solo si parleranno, ma creeranno programmi comuni a partire da una giornata regionale dei balèti.

Non solo: anche promozione dei gruppi attraverso le reti sociali e presenza nelle istituzioni scolastiche. Per dirla in termini calcistici non un gioco di rimessa, ma di attacco.



L’obiettivo di Stan Palomba è sempre lo stesso e si avvicina di giorno in giorno, quello di far acquisire “peso” reale al folklore presso il ministero della cultura e dimostrare che la cultura del territorio è in grado di giocare un ruolo importante nella ripresa e nel “mondo nuovo” del dopo pandemia.