Pechino 2022 Olympic Games: l’ultima mossa degli Stati Uniti

Gli Stati Uniti hanno chiesto di discutere un possibile boicottaggio del portavoce del dipartimento di stato di Pechino 2022 Olympic Games. Ha detto così il portavoce del Dipartimento di Stato, ma poi ha spiegato che non c'è ancora nulla di ufficiale e che l'intenzione di partecipare al mega-evento invernale rimane in vigore.

Gli Stati Uniti hanno detto martedì che avrebbero discusso le richieste di boicottaggio delle Olimpiadi di Pechino con i loro alleati dopo la crescente pressione sui diritti umani. "È certamente qualcosa che vogliamo discutere", ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price quando gli è stato chiesto della questione.

Tuttavia, ha poi ribadito che il paese "non ha alcun annuncio per quanto riguarda le Olimpiadi di Pechino," e ha scritto su Twitter, "2022 rimane un lungo cammino, ma continueremo a consultare da vicino con alleati e partner per definire le nostre preoccupazioni comuni e stabilire il nostro approccio condiviso."

Attivisti e politici repubblicani hanno sempre più richiesto il boicottaggio delle Olimpiadi invernali in parte a causa di ciò che gli osservatori dei diritti dicono essere l'incarcerazione di massa e l'indottrinamento di più di un milione di Uiguri e altre persone per lo più musulmane nella regione occidentale dello Xinjiang.

"In termini delle nostre preoccupazioni con il governo di Pechino, comprese le gravi violazioni dei diritti umani di Pechino, la sua condotta genocida nel caso dello Xinjiang", ha detto Price, che ha spiegato che l'azione degli Stati Uniti è "significativa", ma uno sforzo che attira alleati e partner avrà una maggiore influenza. Ha aggiunto: "Capiamo che un approccio coordinato non sarà solo nel nostro interesse, ma anche nell'interesse dei nostri alleati e partner.

L'amministrazione del presidente Joe Biden ha ripetutamente tenuto la porta aperta al boicottaggio delle Olimpiadi senza annunciare alcuna direzione ferma. L'addetto stampa della Casa Bianca Jen Psaki ha detto prima che l'amministrazione si consulterà con il Comitato Olimpico degli Stati Uniti.

Un possibile boicottaggio dei Giochi di Pechino è diventato sempre più invischiato nella politica interna degli Stati Uniti. L'ex segretario di Stato Mike Pompeo, che dopo aver lasciato l'incarico ha sollecitato un boicottaggio delle Olimpiadi, ha scritto su Twitter: "Se si vive nella Cina continentale, la carta d'identità degli elettori non è necessaria perché non c'è voto".

La Cina ha denunciato le richieste di boicottaggio e nega il genocidio, dicendo che sta fornendo formazione professionale alle minoranze per ridurre il fascino dell'estremismo islamico. Gli Stati Uniti hanno guidato un boicottaggio a Mosca 1980 sopra l'invasione sovietica dell'Afghanistan, e il blocco sovietico per ritorsione ha boicottato i giochi di Los Angeles quattro anni dopo.

Migliaia di famiglie della minoranza musulmana uigura cinese sono state separate a causa delle violazioni dei diritti umani perpetrate dal regime di Pechino, che tra le altre azioni ha mandato centinaia di migliaia di persone in campi di concentramento e di lavoro, che descrive come campi di "rieducazione".

Il regime di Xi Jinping nega che i diritti umani siano stati violati nello Xinjiang e difende la crescita economica della zona e l'assenza di episodi di violenza, come quelli avvenuti nel 2009 a Urumqi, la capitale della regione, quando morirono 197 persone, la maggior parte delle quali di etnia Han, la maggioranza in Cina. Amnesty International sostiene che la situazione dei bambini nel suo rapporto "Cuori e vite spezzate" viola la Convenzione sui diritti dell'infanzia, che la Cina ha ratificato.