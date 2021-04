La solidarietà internazionale va in mostra sulle terrazze di FontVieille a Monaco

E' stata inaugurata la prima mostra del concorso fotografico lanciato nel 2019 che propone 19 foto scattate dalle Organizzazioni di Solidarietà Internazionale (OSI) di Monaco da Sua Altezza Reale il Principe Sovrano sulle Terrazze di Fontvieille .

Nel 2019 gli ISO hanno avviato, con il supporto del Dipartimento per la Cooperazione Internazionale del Governo Monegasco, il loro primo concorso fotografico sul tema “Una prospettiva solidale e unita” per sensibilizzare sulla solidarietà internazionale.

Era inizialmente previsto di esporre le 19 fotografie degli ISO partecipanti nella primavera del 2020. Dopo un rinvio di un anno a causa della pandemia Covid-19, la Mostra fotografica sarà visitabile sulle Terrasses de Fontvieille.

In questa occasione, il grande pubblico può scoprire e apprezzare la vitalità e la diversità degli ISO e delle loro azioni. Gli ISO intervengono in diverse aree geografiche e in diversi settori come la salute, l'istruzione, l'ambiente, l'accesso all'acqua, la lotta alla discriminazione, il sostegno ai più vulnerabili (inclusi bambini, donne, rifugiati o sfollati) o la promozione della pace.

Il lancio dell'Esposizione di SAS il Principe Sovrano è avvenuto alla presenza del Sig.Laurent Anselmi, Consigliere di Governo-Ministro delle Relazioni Esterne e della Cooperazione, del Sig.José Badia, Presidente della Commissione Relazioni Esterne e della Sig.ra Bénédicte Schutz, Direttore della Cooperazione Internazionale.

La Mostra si può vedere anche virtualmente ed è stata predisposta una votazione interamente digitale per il Premio del Pubblico (foto e voti disponibili qui: https://fr.surveymonkey.com/r/C8P7VNH ). Oltre al Premio del Pubblico, venerdì 16 aprile alle ore 17 verranno assegnati altri due Premi durante una cerimonia alla presenza del Sovrano:

- il Gran Premio della Giuria, composta da una giuria di esperti nel campo della fotografia e della solidarietà internazionale;

- il Prix Jeunesse, scelto dalle scuole di Monaco.