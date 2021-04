Nasce a Nizza un Centro per l’Europa a servizio del territorio dal Var alla Liguria

La Métropole Nice Côte d'Azur è stata scelta dalla Commissione Europea per ospitare un Centro d'informazione sull'Europa aperto ad una grande platea di cittadini residenti in una vasta area che va dal Var alla Liguria.

Nascerà in pieno centro, a Nizza, nel quartiere di Notre Dame, il Centre Europe Direct Nice Côte d’Azur, finanziato dalla Commissione Europea, sostenuto dalla Regione Provence-Alpes-Côte d'Azur, in collaborazione con il mondo accademico, la comunità imprenditoriale e le associazioni locali.

Il Centro informerà i cittadini sull'Unione europea, sul suo funzionamento, sulle sue azioni e sui suoi finanziamenti.



La Métropole Nice Côte d'Azur aveva partecipato, alcuni mesi fa, ad un bando per l’apertura di un Centro per l'Europa, sovvenzionato dalla Commissione europea, in grado di offrire un servizio di informazione gratuito per rispondere alle esigenze dei cittadini sull'Unione Europea e fornendo informazioni e supporto.



Da diversi anni, la Métropole non ha perso occasione per sottolineare il ruolo della Comunità Europea attraverso la gestione dei fondi europei, il coinvolgimento in numerose reti europee e in diversi progetti.



Con l’apertura del Centro d'informazione sull'Europa, la Métropole Nice Côte d'Azur andrà oltre: il centro avvicinerà i cittadini alle istituzioni europee, sosterrà la ricerca di fondi europei per imprese ed enti locali, stabilirà un programma di azioni in assonanza con i rappresentanti della Commissione Europea rivolgendosi ad un’ampia area che comprende oltre al Dipartimento delle Alpi Marittime anche il Var e la Liguria.



Christian Estrosi, sindaco di Nizza, ha commentato con entusiasmo la notizia della decisione della Commissione Europea: "Accolgo con favore la fiducia che l'Unione Europea ha riposto in noi approvando la nostra candidatura.

Il Centro d'informazione sull'Europa sarà ubicato a Nizza, nel quartiere di Notre-Dame, dove già si trova la sede della French Tech Côte d’Azur, che ospita start-up innovative.

Grazie alla presenza del centro, la Métropole affermerà ulteriormente il suo status di grande realtà europea e il suo contributo alla costruzione di un'Europa concreta e vicina alle esigenze dei cittadini e dei territori.

Il Centro svolgerà un ruolo chiave nel contesto della prossima Conferenza sul futuro dell'Europa ed in occasione della Presidenza francese dell'Unione Europea prevista dal 1° gennaio al 30 giugno 2022”.