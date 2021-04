Monaco: un percorso attraverso 300 mila anni di storia (Video e Foto)

Più di cento esperti si sono uniti al team del Musée d’Anthropologie Préhistorique di Monaco per studiare, a volte per la prima volta, i reperti archeologici scoperti sul territorio monegasco e per rendere accessibili a tutti questi nuovi risultati.

La grande mostra "Monarchéo, l’Archéologie monégasque révélée" è quadrilingue (francese, inglese, italiano, monegasco) e integra tutte le nuove moderne tecnologie scientifiche e museali: datazione, sequenziamento del DNA, analisi, ricostruzione, ologrammi, scansioni e terminali 3D, segnaletica virtuale.

All’interno ed all’esterno, propone oggetti famosi o poco conosciuti, ritrovati in passato ma anche molto recentemente attraverso scavi programmati o casuali, ad esempio all’interno i cantieri.

Si scopre la storia di Monaco in modo diverso: attraverso l’archeologia. Un viaggio a Monaco durante la preistoria, il neolitico, l'età dei metalli, l'antichità, il medioevo, fino ai tempi moderni e ad oggi, vale a dire oltre 300.000 anni.

Si attraversano i cancelli e si entra in una nuova dimensione, realizzata da Hapax in collaborazione con il team del Museo di Antropologia Preistorica.

Dalle scoperte antiche a quelle nuove di zecca, Monarchéo, l'archeologia monegasca rivelata soddisfa e sorprende grandi e piccini e stupisce i visitatori appassionati di storia, scienza e arte.

Tariffe

Biglietto individuale: 1 euro, gratuito per i bambini al di sotto dei 4 anni ed i monegaschi.

Il Musée d'Anthropologie Préhistorique si trova in Boulevard du Jardin Exotique 56 bis. La mostra "Monarchéo, l’Archéologie monégasque révélée" può essere visitata fino al 30 giugno 2021.