Box e posto auto, sempre di più investimenti sicuri a buona resa

Difficile trovare un investimento “sicuro” che renda intorno al 3% del capitale investito e che possa giungere a toccare vette che variano tra il 6% e il 10%, praticamente senza rischi e soprattutto senza patemi d’animo.

Un sempre maggior numero di “investitori”, soprattutto nelle località più grandi della Costa Azzurra, si sta rivolgendo ad un settore dell’immobiliare che riesce a coniugare la resa sicuramente interessante, con il basso rischio di problemi con gli inquilini o di arrabbiature per il mancato pagamento degli affitti.

E’ una vera esplosione di acquisti di box, garages e posti auto, soprattutto nei centri cittadini dove parcheggiare è sempre più un problema, quando l’auto la si deve lasciare tutta la giornata per lavoro.

A Nizza, ad esempio, l’auto, nell’area centrale della città, dove si paga la sosta, può restare nel medesimo posto solo per un periodo ridotto, non superiore a due ore, poi scattano multe salate: la “fame” di garage e posti macchina si fa dunque sentire.

Quanto costa?

L’investimento in un posto macchina, in area centrale, può costare tra i 20mila e i 35mila euro.

L’investimento in un box o in un garage può costare tra i 35mila e i 50mila euro.



Le differenze?

Per posto macchina s’intende un parcheggio “aperto”, posto all’interno di un’area condominiale (in cortile o nel sottosuolo) senza muri e col solo diritto a parcheggiare il veicolo.

Per box o garage s’intende uno spazio chiuso, posto a livello stradale o all’interno di spazi condominiali, al primo o al secondo sottosuolo. In questo caso il prezzo del locale può sensibilmente variare a seconda di alcune caratteristiche:

La posizione più o meno centrale;

Le dimensioni, importantissime in quanto nei “vecchi fabbricati” possono anche essere molto ridotte, mentre nei fabbricati di recente costruzione le dimensioni sono adatte alla sosta di veicoli anche di dimensioni importanti e consentono pure di introdurvi biciclette o motorette indispensabili per gli spostamenti.



Quanto rendono?

Questa è la parte più interessante della questione.