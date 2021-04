La sfida mondiale delle Mountain Bike Elettriche inizia a Monaco il 24 e 25 aprile

Raspini S.p.A. è Main Partner del WES World E-Bike Series, che prenderà il via il 24 aprile 2021 da Monaco. WES è la prima competizione ufficiale riservata alle Mountain Bike Elettriche, nata nel 2019 nel Principato di Monaco, seguita e apprezzata a livello internazionale da atleti e amanti dell’e-Bike.

Raspini S.p.A. è da sempre attenta e legata al mondo dello sport con cui condivide valori importanti quali determinazione, impegno, sacrificio e il raggiungimento del miglior risultato senza scorciatoie. È altresì convinta che il consumatore faccia scelte sempre più oculate e sia sempre più fidelizzato a marchi che, attraverso la qualità dei prodotti e la loro storia, riescano a trasmettere principi solidi.

La scelta del WES World E-Bike Series è quindi una conseguenza della politica aziendale: è un progetto innovativo che guarda al futuro, che si fonda su un profondo amore per lo sport, per la natura e per le nuove tecnologie. Un legame profondo quindi, basato su valori essenziali quali benessere, natura e sostenibilità.

Raspini S.p.A. vuole trasmettere, agli appassionati di e-Bike e al mondo sportivo in generale, il messaggio che offre un prodotto che sposa questa filosofia, che li accompagna nella vita quotidiana, sia nello sport che a casa.

Il sostegno di Raspini non si esaurisce con la mera presenza del marchio, ma sarà legato a specifiche attività espressamente concepite per rafforzare il legame tra brand ed evento.

Molto importante sarà anche la creazione di alcuni contenuti speciali che sottolineeranno momenti particolari in ogni tappa, come il #MERENDATIME, vero e proprio hashtag, che metterà in evidenza il legame tra Sport e alimentazione: l’alimentazione per l’attività sportiva è un elemento chiave. Si creerà, tappa dopo tappa, un momento che vada ad unire la necessità di nutrirsi in modo sano e con gusto in un luogo speciale. Inoltre, saranno realizzati una serie di scatti fotografici e di mini-video che racconteranno, di volta in volta e con protagonisti diversi, uno dei veri e propri momenti sacri per ogni appassionato di sport outdoor: la ‘pausa panino’, ovviamente legato ad un luogo particolare per ogni tappa. Una vista mozzafiato che completi il ricordo indelebile di quella giornata.

Il Calendario della manifestazione, con percorsi ricchi, stimolanti e articolati, potrà essere soggetto a variazioni per via delle imprevedibili restrizioni dovute al Covid 19, sia nazionali che locali:

1. MONACO (P.ty) 24-25 Aprile

2. ITALIA, BOLOGNA-APPENNINO 5-6 giugno

3. FRANCIA, CHARADE/CLERMONT-FERRAND 17-18 LUGLIO

4. ITALIA, TBA 12-13 GIUGNO

5. SPAGNA, COSTA BRAVA-GIRONA SEA OTTER EUROPE 24-25 settembre

6. SPAGNA, CASTELLDEFELS-BARCELONA 16-17 ottobre