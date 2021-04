“Attrarre clienti francesi, turismo della ripresa” , il webinar aperto a tutti gli operatori del settore turistico

Il 26 aprile alle ore 17.30 si svolgerà un ricco approfondimento online sulla ripresa turistica per la stagione estiva 2021: “Attrarre clienti francesi, turismo della ripresa” ecco il titolo del Webinar organizzato dalla Camera di Commercio Italiana di Nizza, in collaborazione con CNA Cuneo.

La Costa Azzurra, che vive di turismo e servizi ad esso strettamente legati, è anche bacino di turisti con un eccellente potere d’acquisto. La regione Provence-Alpes-Côte d’Azur rappresenta la clientela ideale per avviare un percorso di sensibilizzazione verso le destinazioni italiane. Il tema dell’itinerario di prossimità, la passione per il nostro Paese e le tecniche di comunicazione e marketing territoriale saranno al centro del dibattito, che si concentrerà sull’informazione delle opportunità messe a disposizione dalla Camera di Commercio di Nizza, come ad esempio l’App e la guida turistica Visitez L’Italie.

Promuovere la propria destinazione turistica in Francia o la propria struttura può essere un eccezionale strumento di marketing per le imprese e realtà di un intero territorio. Oggi lo si può fare tramite un’App “Visitez l’Italie” ed una guida turistica tascabile, interamente redatta in lingua francese per accompagnare i viaggiatori attraverso itinerari ideati a regola d’arte. Dove mangiare, dove alloggiare, ma soprattutto quali città, valli, coste e località visitare? Essere sulla guida e sull’App permetterà di veicolare il turismo francese verso la propria destinazione. Nell’ultima estate ante-covid i turisti francesi in Italia erano al secondo posto del podio degli stranieri (europei) più presenti nella Penisola con ben 12,8 milioni di viaggiatori. Tuttavia, ciò che ancor più è interessante è il fatto che Il turista francese appartenga ad un segmento economico medio-alto, con un potere d'acquisto elevato. In termini di volume la spesa in Italia si situa al terzo posto con 4,2 miliardi di euro. Un trend, peraltro, in crescita: +3,4% nell’ultimo anno.



Interverranno, per portare le loro esperienze e strategie gli Assessori al Turismo di tre importanti città italiane: per il Comune di Genova, Laura Gaggero, per il Comune di Cuneo Luca Serale e per Comune di Urbino Roberto Cioppi. Per iscriversi al webinar è sufficiente cliccare sul seguente link https://attendee.gotowebinar.com/register/8485203224793414159