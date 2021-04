Il mercato delle criptovalute è un settore su cui investire oggi

Oggi per effettuare un investimento in borsa tutto quello di cui necessitiamo è accedere a una piattaforma volta al trading online. Attraverso i broker digitali possiamo effettuare il nostro investimento restando comodamente a casa, effettuando una scelta sul tipo di piattaforma da utilizzare e naturalmente in base al nostro settore di competenza o su quello che potrebbe essere il mercato più proficuo da seguire in questo specifico momento storico.

Si sta parlando con maggiore frequenza in questi anni dell’importanza delle criptovalute, come Bitcoin, Ethereum, Uniswap e Ripple, tanto per citare quelle più conosciute. È davvero un mercato in crescita e per quale motivo tutti ne stanno parlando? Che ci sia grande interesse attorno al mercato delle criptovalute è un fatto ormai noto, già da qualche tempo. Tuttavia proprio nel corso di questo 2021 analisti ed esperti investitori nonché i broker più affidabili e accreditati sono sempre più convinti che questo sarà l’anno di svolta per il settore delle criptovalute.

È questione di tempo prima che vengano regolamentate, garantendo da una parte a chi fa trading di avere un prodotto tra le mani ancora più sicuro e affidabile, con un controllo e una supervisione da parte degli Stati e della finanza mainstream su quello che sembra essere l’investimento più importante di questi ultimi anni. Il rally delle criptovalute è iniziato già da qualche tempo ma oggi stiamo assistendo a un consolidamento da parte di realtà come Visa , società affidabili e quotate che si sono interessate ai Bitcoin e alle altre criptovalute più affidabili di questi ultimi anni. Tra queste troviamo ad esempio la blockchain di Polkadot, la quale ormai da circa 3 anni e mezzo si è fatta conoscere come una delle criptovalute in un mercato altamente competitivo e volatile come quello che stiamo vedendo.

Non è un caso se alcuni esperti e analisti hanno affermato che Polkadot nel giro di qualche tempo potrebbe scalzare e superare realtà che si sono affermate come Ethereum e Tether, tanto per fare qualche nome tra le valute elettroniche più in voga e che stanno già ottenendo performance importanti. Senza farsi prendere troppo dall’entusiasmo visto che il mercato valutario e rivolto alla criptovalute ha mostrato più volte la sua proverbiale instabilità è importante affermare quali sono i punti di forza di una blockchain emergente e in impennata come questa.

Per questo motivo è auspicabile che siano in tanti a interrogarsi su come comprare polkadot dato che il momento sembra essere proprio quello giusto per eseguire un investimento su una criptovaluta in forte rally e in crescita lungo il breve periodo. Per saperne di più è necessario dire che dietro questa criptovaluta c’è un gruppo svizzero come Web3 Foundation, che si occupa principalmente di applicazioni web decentralizzate. Come abbiamo imparato a conoscere, il mondo delle criptovalute viaggia parallelamente rispetto a quello della tecnologia digitale e dei nuovi applicativi per il settore. Spesso ci sono dietro sviluppatori e informatici, come quelli che hanno dato il via ai Bitcoin, nome con cui spesso si identifica tutto il settore delle criptovalute. Il momento per effettuare un investimento e giocare d’anticipo rispetto alla finanza mondiale e mainstream appare quindi quello che stiamo vivendo.

Da qui al prossimo biennio le criptovalute e le blockchain potrebbero in effetti essere regolamentati e normalizzati, aspetto che ha sicuramente dei punti a favore, ma che in termini di un investimento potrebbero dare lo stesso tipo di risultati che puntare un titolo, un’azione di Amazon, Apple o Microsoft. Importante ribadire come in tempi recenti anche Facebook e quindi Mark Zuckerberg ha deciso di investire nel settore delle criptovalute, coniando una propria moneta virtuale. Da qui a breve le criptovalute potrebbero quindi diventare un metodo di pagamento online convenzionale, si dice.